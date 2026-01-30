Schwerer Sturz vor Olympia-Start: Lindsey Vonn gibt Update

Schock kurz vor dem Olympia-Start: Lindsey Vonn (41) hat sich bei einer Abfahrt in der Schweiz am linken Knie verletzt – nur wenige Tage, bevor in Cortina d'Ampezzo die Spiele beginnen sollen. Nun gibt die Skirennläuferin nach ihrem Sturz beim Downhill ein Gesundheitsupdate auf Instagram. Untersuchungen stehen an, Ergebnisse sind noch offen, das weitere Vorgehen werde mit Ärzten und ihrem Team beraten. Trotz des Rückschlags macht Lindsey ihren Fans Hoffnung. "Eine Woche vor den Olympischen Spielen ist das ein sehr schwerer Schlag... aber wenn ich eines kann, dann ist es ein Comeback. Mein olympischer Traum ist noch nicht vorbei", betont sie. Auch bedankte sich die Sportlerin für die schnelle Hilfe am Hang und die vielen aufmunternden Nachrichten.

In ihrem Post kündigte Lindsey weitere Updates an, sobald Befunde vorliegen. Sie hob zudem die Arbeit der medizinischen Teams vor Ort hervor und richtete tröstende Worte an Kollegin Marte, die am selben Tag ebenfalls heftig zu Boden ging und sich verletzte. Der Zeitpunkt der Verletzung könnte kaum bitterer sein: Das Olympia-Fenster ist knapp, jede Entscheidung über Start oder Pause hängt nun am Gesundheitszustand des Knies. Lindsey fuhr noch selbst ins Ziel, griff sich dabei jedoch wiederholt ans linke Bein.

Lindsey gilt seit Jahren als Sinnbild für Kampfgeist. Rückschläge und Verletzungen begleiteten ihre Karriere immer wieder, privat wie sportlich suchte die Amerikanerin publikumsnah den Austausch mit ihren Fans. In den Kommentaren unter ihrem Update melden sich Weggefährten, Teammitglieder und Fans mit ermutigenden Worten. "Sende so viel Liebe Lindsey und schnelle Genesung", schreibt beispielsweise Ramona Agruma und auch Ehepartnerin Rebel Wilson (45) sendet "viel Liebe". "Wir drücken dir alle die Daumen!", fügt Olivia Munn (45) hinzu.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lindsey Vonn bei der Streckenbesichtigung in Crans-Montana

Anzeige Anzeige

Getty Images Lindsey Vonn im Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Lindsey Vonn im Super-G beim Weltcup in Tarvisio, Italien, am 18. Januar 2026