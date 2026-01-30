Vanessa Nwattu präsentiert Cover-up-Tattoo von Diogo Sangre

Vanessa Nwattu (26) hat sich von einem ungeliebten Tattoo verabschiedet – und dafür niemand Geringeren als Diogo Sangre (31) an ihre Haut gelassen. In den vergangenen Tagen erzählte die Influencerin ihren Followern, dass sie ein altes Motiv covern lassen möchte und suchte dafür die Hilfe des Reality-Kollegen, der als Tätowierer arbeitet. In seinem Studio entstand nun das neue Kunstwerk an ihrer Hüfte, das sie ihren Fans in einer Instagram-Story präsentierte. Die schlecht gestochene Schlange, die sich an ihrer Hüfte entlang schlängelte, wird jetzt von einem riesigen Rosenmotiv überdeckt.

Zuvor hatten Vanessa und Diogo noch mit verschiedenen Ideen gespielt. In Anspielung auf das finale Temptation Island V.I.P.-Lagerfeuer von Aleksandar Petrovic (34) und Vanessa stand zwischenzeitlich ein Motiv mit einer Motte und einem Schmetterling im Raum. Am Ende entschied sich Vanessa aber für eine deutlich auffälligere Variante: Eine schlecht gestochene Schlange, die bislang ihre Hüfte zierte, wurde von einem großen Rosenmotiv komplett überstochen. Diogo veröffentlichte auf dem Social-Media-Account seines Tattoo-Studios ein Video vom fertigen Ergebnis und zeigte dabei auch Nahaufnahmen der umfangreichen Arbeit. Zu den Bildern schrieb er: "Behandelt wie ein Schmetterling. Cover-up. Nach der Abheilung gleicht sich der Farbton an und man sieht den alten Schrott nie wieder, so wie deinen Ex, Vanessa."

Der Satz, den Aleks während des Lagerfeuers seiner Ex-Verlobten entgegnete, ging im Netz durch die Decke. "Ich bin verlobt – mit dem König der Schmetterlinge. Vanessa, das bist du. Ich habe dich wie eine Motte behandelt, und das habe ich hier realisiert", flehte er die Netz-Bekanntheit an, als sich diese von dem Unternehmer vor laufenden Kameras trennte. Seither springen zahlreiche Reality-Kollegen und auch große Firmen wie Edeka auf den Zug auf und nutzen diesen Satz für ihre Werbung.

Collage: Instagram / vanessa.nwa, Joyn Collage: Vanessa Nwattu und Diogo Sangre

Instagram / diogosangre Vanessa Nwattus neues Tattoo

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island VIP"