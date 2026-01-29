Weg aus den USA: Angelina Jolie plant Umzug ins Ausland

Angelina Jolie (50) steht offenbar vor einem entscheidenden Lebenswandel. Die Schauspielerin plant schon seit einiger Zeit ihren Abschied aus den USA und könnte diesen Plan noch in diesem Jahr umsetzen. Ihre jüngsten Kinder, die Zwillinge Knox (17) und Vivienne (17), werden in den kommenden Monaten 18 Jahre alt, sodass Angelina dann nicht mehr länger durch die Scheidungsvereinbarung mit Brad Pitt (62) an die Vereinigten Staaten gebunden wäre. Laut einem Bericht von Page Six wird ihr luxuriöses Anwesen in Los Angeles, das sie 2017 für 21 Millionen Euro erwarb, schon bald zum Verkauf angeboten. Das weitläufige Anwesen, früher im Besitz von Regieikone Cecil B. DeMille, war über Jahre das Zuhause für sie und ihre Kinder.

Angesichts der Unsicherheit über ihre Zukunft in den Vereinigten Staaten hat Angelina mehrfach über ihre internationalen Bindungen gesprochen. In einem Interview mit dem Hollywood Reporter erklärte sie 2024, dass sie lediglich wegen der Familie, insbesondere der Kinder, in den USA geblieben sei. Zuletzt machte sie keinen Hehl daraus, dass sie mit dem gesellschaftlichen und politischen Klima in ihrer Heimat hadere. In einem früheren Interview sagte sie: "Ich liebe mein Land, aber ich erkenne es nicht mehr wieder." Zudem betonte sie, dass fehlende Privatsphäre für ihre Großfamilie ein Problem sei, und äußerte ihren Wunsch nach einem Umfeld, das Frieden, Sicherheit und Ruhe bietet. Ein mögliches Ziel für einen Neuanfang ist Kambodscha, ein Ort, der der Schauspielerin seit Jahren besonders am Herzen liegt.

Kambodscha hat einen besonderen Stellenwert in Angelinas Leben und könnte zu ihrem kommenden Refugium werden, denn die Region war eng mit ihrer Reise zur Mutterschaft verknüpft. Nach der Adoption ihres ersten Sohnes Maddox erwarb sie ein traditionelles Landhaus. In einer Kampagne für ein Parfüm gewährte sie 2019 erstmals Einblick in das Holzhaus, das inmitten tropischer Natur liegt und den Charme eines traditionellen kambodschanischen Langhauses trägt. Neben ihrer engen Verbindung zum Land engagiert sich die Hollywood-Schauspielerin dort auch für zahlreiche soziale Projekte, was ihre emotionale Verbundenheit zu Kambodscha noch verstärkt.

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Getty Images Angelina Jolie und Knox Jolie-Pitt, November 2024

Getty Images Vivienne Jolie-Pitt und Angelina Jolie bei den Tony Awards 2024