Nach Scheidung von Brad Pitt: Datet Angelina Jolie wieder?

Angelina Jolie (50) hat seit ihrer Scheidung von Brad Pitt (62), die im Dezember 2024 finalisiert wurde, keinen neuen Partner an ihrer Seite. Das verriet eine nahestehende Quelle nun gegenüber People. "Angie war in den vergangenen Jahren extrem beschäftigt und fokussiert. Dating war nicht wichtig für sie. Sie hatte keinen Freund", erklärte die Quelle und fügte hinzu, dass Angelina seit der Trennung im Grunde als alleinerziehende Mutter lebe und ihr Fokus hauptsächlich auf ihren sechs Kindern liege. Die Schauspielerin ist Mutter von Maddox (24), Pax (22), Zahara (21), Shiloh (19) sowie den Zwillingen Knox (17) und Vivienne (17). "Sie liebt es, Mutter zu sein und möchte immer sicherstellen, dass es allen gut geht. Es scheint ihr großartig zu gehen", so die Quelle weiter.

Wie eine Quelle bereits im vergangenen Dezember gegenüber People verriet, plane Angelina zudem, Los Angeles zu verlassen, sobald ihre jüngsten Kinder Knox und Vivienne im Juli volljährig werden. Die Zwillinge feiern am 12. Juli ihren 18. Geburtstag. Ihr Haus in der Stadt zeige sie bereits vorqualifizierten Käufern, nachdem sie einige Renovierungsarbeiten vorgenommen habe. Eine Quelle hatte im August erklärt, dass die Schauspielerin aufgrund ihrer Sorgerechtsvereinbarung mit Brad gezwungen gewesen sei, in der Stadt zu leben, dies aber nie gewollt habe.

Parallel zu ihrem Leben als Mutter arbeitet Angelina weiter an ihrer Karriere. Im vergangenen September feierte ihr neuester Film "Couture" beim Toronto International Film Festival Premiere. In dem Film spielt sie eine Filmemacherin, die sich einer Scheidung gegenübersieht und eine Brustkrebsdiagnose erhält. Gegenüber Time beschrieb sie den Film im Dezember als "eine sehr persönliche Geschichte" für sie. Angelinas Mutter Marcheline Bertrand (†56) war 2007 im Alter von 56 Jahren an Brust- und Eierstockkrebs gestorben, und die Schauspielerin selbst hatte sich 2013 einer vorbeugenden Brustamputation unterzogen, nachdem ein Test ein erhöhtes Krebsrisiko ergeben hatte.

Getty Images Angelina Jolie auf dem roten Teppich beim Rome Film Festival 2025

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im Januar 2015

Getty Images Shiloh, Zahara, Angelina Jolie, Vivienne, Maddox und Knox, 2021