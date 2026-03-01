Brad Pitt will jahrelangen Streit mit Angelina Jolie beenden

Brad Pitt (62) will angeblich einen Schlussstrich unter den jahrelangen Rosenkrieg mit seiner Ex-Frau Angelina Jolie (50) ziehen. Seit ihrer Trennung im Jahr 2016 streiten die beiden Hollywood-Stars vor Gericht – zunächst um die Scheidung, die erst im Dezember 2024 finalisiert wurde, und seit Jahren vor allem um ihr gemeinsames Weingut Château Miraval in Frankreich. Angelina hatte ihren Anteil an dem Anwesen an einen russischen Milliardär verkauft, was Brad nach eigenen Angaben nie genehmigt hatte. Nun soll der Schauspieler wohl entschieden haben, dass 2026 das Jahr einer Lösung werden müsse. "Es gibt ein klares Gefühl bei Brad, dass sich das nicht in ein weiteres Jahrzehnt ziehen kann. Er ist 62, er nimmt die Zeit anders wahr als zuvor und will nicht, dass dieser Streit weiter die Schlagzeile seines Lebens ist", verrät eine Quelle gegenüber dem Magazin OK!.

Der anhaltende Rechtsstreit belaste beide Seiten schwer, heißt es weiter. Brad habe "enorme emotionale Energie und finanzielle Ressourcen" in den Kampf gesteckt, doch mittlerweile gebe es die Einsicht, dass niemand wirklich gewinne, wenn es so weitergehe. Auch Angelina leide unter der Situation. Freunde der Schauspielerin berichteten dem Magazin, dass der juristische Konflikt sie krankmache. Aus ihrem Umfeld heißt es: "Angelina glaubt, dass sie in diesen Kampf gedrängt wurde und er vor Jahren hätte beigelegt werden können, wenn Brad ihre ursprünglichen Bedingungen akzeptiert hätte." Besonders schwer wog für Brad die Entfremdung von einigen seiner sechs Kinder mit Angelina – Maddox (24), Pax (22), Zahara (21), Shiloh (19) und den Zwillingen Knox (17) und Vivienne (17). "Den täglichen Kontakt zu seinen Kindern zu verlieren, war verheerend", so ein Insider.

Vor rund zwei Monaten hatte Brad im jahrelangen Rechtsstreit einen wichtigen Teilerfolg errungen. Ein Richter in Los Angeles gab laut Us Weekly seinem Antrag statt und forderte Angelina dazu auf, innerhalb von 45 Tagen ungeschwärzte Nachrichten und E-Mails rund um den Verkauf ihrer Miraval-Anteile vorzulegen. Insgesamt ging es um 22 Dokumente, in denen Absprachen über den millionenschweren Deal festgehalten sein sollten. Angelinas Gegenantrag auf Sanktionen wurde damals abgelehnt. Beobachter werteten das als Signal, dass der gerichtliche Blick noch stärker auf die Kommunikation zwischen den Parteien gerichtet sein würde.

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im November 2015

Getty Images Angelina Jolie auf dem roten Teppich beim Rome Film Festival 2025

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler