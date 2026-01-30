Pax beeindruckt: Seltener Auftritt von Angelina Jolies Sohn

Beim diesjährigen Sundance Film Festival in Park City, Utah, kam es zu einem seltenen öffentlichen Auftritt von Pax Jolie-Pitt (22), dem Sohn von Angelina Jolie (50) und Brad Pitt (62). Der 22-Jährige wurde am 23. Januar bei einer Vorführung des Films "Self Custody" gesichtet, wo er ein Foto mit Regisseur Garrett Patten und Produzent Fernando Ferro machte. Gekleidet in einem roten Flanellhemd, schwarzen T-Shirt und einer silbernen Kette zog Pax nicht nur die Aufmerksamkeit auf dem roten Teppich auf sich, sondern sprach auch angeregt mit den Filmemachern des Dramas, bevor er sich zu einer Party von TBK Productions begab - das berichtet das Magazin E! News.

Doch entgegen dem ersten Eindruck zieht es Pax nicht vor die Kamera. Wie seine Mutter Angelina beim Santa Barbara Film Festival 2025 gegenüber dem Magazin People verriet, sind ihre Kinder wenig an einer Schauspielkarriere interessiert. "Sie wollen nicht im Rampenlicht stehen", erklärte die Oscar-Preisträgerin. Stattdessen engagiert sich Pax hinter den Kulissen in der Filmproduktion und arbeitete bereits als Standfotograf an Angelinas Projekten, darunter "First They Killed My Father" und das Biopic "Maria". Auch seine Geschwister Maddox (24), Zahara (21), Shiloh (19), Knox (17) und Vivienne (17) haben sich eher hinter den Kameras oder auf andere kreative Weise eingebracht.

Angelina schwärmte besonders von der Unterstützung ihrer Tochter Vivienne, die zuletzt als Assistentin eines Produzenten für das Broadway-Stück "The Outsiders" tätig war. "Viv erinnert mich an meine Mutter, weil sie es liebt, andere Kreative zu fördern, anstatt selbst im Mittelpunkt zu stehen", sagte die Schauspielerin, die in ihrem neuen Film französisch spricht, 2023 im Gespräch mit E! News. Die enge Zusammenarbeit innerhalb der Familie zeigt ihre Leidenschaft für die Welt des Films und Theaters, wobei sie die glamouröse Seite des Showgeschäfts weitestgehend meiden.

Getty Images Angelina Jolie und Pax Thien Jolie-Pitt im September 2024

Getty Images Pax Thien Jolie-Pitt, Sohn von Brad Pitt und Angelina Jolie

Getty Images Vivienne Jolie-Pitt und Angelina Jolie bei den Tony Awards 2024