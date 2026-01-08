In ihrem neuen Film: Angelina Jolie spricht Französisch

Angelina Jolie (50) zeigt in ihrem neuen Film "Couture" eine Seite von sich, die viele Fans so noch nicht kennen: Die Schauspielerin spricht im ersten offiziellen Trailer Französisch – und wechselt mühelos zwischen der neuen Sprache und Englisch. Das Drama, das laut People bereits im September 2025 beim Toronto International Film Festival Weltpremiere feierte, spielt während der Pariser Fashion Week. Angelina übernimmt darin die Rolle einer Regisseurin, die mitten in einer Scheidung steckt und gleichzeitig die Schockdiagnose Brustkrebs erhält. Die ersten Szenen, die am Dienstag veröffentlicht wurden, lassen bereits erahnen, wie intensiv und emotional diese Geschichte wird.

In Interviews hat Angelina betont, wie nah ihr das Projekt geht. Die Mutter von sechs Kindern verriet gegenüber Time France, dass der Stoff "eine sehr persönliche Geschichte" für sie sei und sie sofort eine starke Nähe zu ihrer Figur gespürt habe. Regisseurin Alice Winocour erzählt nach Angelinas Worten keine klassische Leidensgeschichte, sondern einen Film über das Leben selbst: "Zu oft sprechen Filme über die Kämpfe von Frauen – besonders bei Krebs – über Enden und Traurigkeit, selten über das Leben", erklärte Angelina dem Magazin. In "Couture" trägt ihre Figur eine Kette, die einst ihrer verstorbenen Mutter gehörte – ein ganz bewusst gewähltes Detail, wie sie gegenüber Variety schilderte.

Die emotionale Bindung der Schauspielerin zu "Couture" hat auch biografische Gründe. Angelinas Mutter starb 2007 mit 56 Jahren an Brust- und Eierstockkrebs, ein Verlust, der die Schauspielerin nachhaltig geprägt hat. 2013 ließ sie sich nach einem Gentest vorsorglich die Brüste entfernen und sprach seitdem immer wieder offen über diesen Schritt. Für das Cover von Time France zeigte sie ihre OP-Narben und sprach darüber, wie wichtig es für viele Frauen sei, sich in solchen Geschichten wiederzuerkennen.

Getty Images Angelina Jolie im September 2025

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Getty Images Angelina Jolie auf dem Cannes Film Festival 2025