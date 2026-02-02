Evas Flirt-Offensive: Geht es den Dschungel-Fans zu weit?

Eva Benetatou (33) wurde im Dschungelcamp von ihren Mitcampern unterstellt, aktiv mit Patrick Romer (30) zu flirten. Für die Reality-Bekanntheit ist der Gedanke völlig unverständlich, denn sie sehe den Bauer sucht Frau-Star nur als Freund und habe ja auch eine Freundin. Die Diskussion sorgt bei den Fans für gespaltene Meinungen. Dabei scheint ein Großteil mit der Meinung der Camper mitzugehen. "Wie sie sich immer hervorragend reflektiert... nicht! So langsam müssten doch auch mal die Pro-Evas etwas wach werden. Sie redet von Spaß, der ihr verboten wird, von Unterstellung, blah blah blah. Wäre eine normale Frau mit Anstand und Respekt nicht dankbar für solche Ratschläge? Die freundschaftliche Distanz zu Patrick hätte von ihr kommen sollen und nicht von ihm. Stattdessen wieder Tränendrüse und Opfer", wettert ein User bei Instagram. Andere verweisen zudem darauf, dass die Zuschauer nur einzelne Ausschnitte aus dem Dschungel zu sehen bekommen: "Man darf nie vergessen, wir sehen nur einen Bruchteil vom ganzen Tag. Und wenn es die anderen Camper so wahrnehmen, die 24/7 mit ihr sind, wird schon was dran sein."

Allerdings gibt es unter den Kommentatoren auch viele, die Eva den Rücken stärken und die Vorstellung, sie flirte mit Patrick, für übertrieben halten. "Ich finde es absolut nicht in Ordnung, was Eva unterstellt wird", betont ein User. Ein anderer schließt sich dem an: "Ich finde, dieses Mal wird Eva absolut Unrecht getan. Sie hat im Dschungel niemanden und hat deswegen ihren Fokus auf Patrick. Ja, Patrick hat das gut gemacht, für den Fall, dass sie es auf ihn abgesehen hat. Allerdings ist es irgendwann mal gut. Total überzogen." Das sieht auch Reality-Experte Julian Stoeckel (38) so. Er ist zwar kein Fan von Eva, findet den Vorwurf aber zu viel: "Ich mag Eva nicht! Aber das ist so übertrieben, so zu tun, als würde sie mit allen Mitteln versuchen, Patrick anzumachen."

Dass Eva angeblich zu offensiv mit Patrick flirtet, kam auch schon bei seiner Freundin Annelie an. Die wartet im Hotel in Australien auf ihren Liebsten und feuert ihn fleißig an. Ganz so dramatisch wie der Rest des Camps scheint sie die Situation nicht zu sehen – was offenbar aber eher an Patricks Verhalten als an Evas liegt. "Patrick ist einfach zu jedem nett und immer hilfsbereit. Der hat für jeden ein offenes Ohr", erklärt sie im RTL-Interview. Ein Moment ließ sie aber doch die Augenbrauen hochziehen: Eva fragte nach Patricks Meinung, warum sie nie angesprochen werde. Für Annelie war das das klassische "Fishing for Compliments": "Das fand ich ein bisschen komisch."

Anzeige Anzeige

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Patrick Romer und Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

Imago Patrick Romer und Annelie Henze am Flughafen Frankfurt vor dem Abflug der Dschungelcamp-Kandidaten nach Australien