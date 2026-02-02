Nach Malle-Saison: Schäfer Heinrich sagt Kilos den Kampf an

Schäfer Heinrich (59) macht ernst: Der Reality-TV-Star will nach der Mallorca-Saison seine Kilos loswerden – und zwar sofort. In Völlinghausen erklärte der Kult-Bauer, warum es so weit gekommen ist und wie er jetzt gegensteuert. Monatelang habe er auf der Insel unregelmäßig gegessen, wenig geschlafen, kaum trainiert und "jeden Tag Bier und Tapas" gehabt, wie er der Zeitung Bild sagte. Auf der Bühne merke er inzwischen jedes Kilo, die Plauze zwickt sogar unter dem Schäferkostüm: "Ich habe erst gar nicht gemerkt, wie mein Bauch immer dicker wurde. Am Ende kam ich mir vor wie ein trächtiges Mutterschaf." Sein Plan: kein Alkohol mehr, stattdessen Wasser und ungesüßter Tee, dazu viel Bewegung auf dem Hof. Und weil jetzt die Karnevalszeit startet, will er besonders standhaft bleiben – auch wenn die Jecken feiern und Süßkram lockt.

Der TV-Liebling und Dauer-Single wiegt aktuell wohl 87 Kilo bei 1,74 Meter Körpergröße. Früher lag er nach eigener Aussage rund 20 Kilo darunter. In den vergangenen Monaten kam einiges zusammen: Im Frühjahr war Heinrich von einem Schaf attackiert worden, eine Operation folgte, seitdem trägt er eine Knieprothese. Die Reha bremste ihn aus, das Gewicht kletterte weiter. Nun dreht er den Alltag auf links: Er steht noch früher auf und füttert mutterlose Lämmer, mistet Ställe, treibt die Herde über die Weide – "Ich bin derzeit auf meinem Hof von vier Uhr früh bis abends unterwegs, das ist wie Hochleistungssport", sagte er der Bild. Auf dem Teller landen Hühnchen und Gemüse, Süßes soll tabu sein. Sorgen macht ihm nur der Terminstress im Karneval, wenn er bei mehreren Auftritten nacheinander in verschiedenen Städten auf die Bühne muss und das Publikum zum Mitfeiern animiert.

Privat setzt Heinrich, der aus der 4. Staffel von Bauer sucht Frau (2008) bekannt ist, darauf, sich wieder wohler zu fühlen – auch, um für die Damenwelt attraktiver zu wirken, wie er offen einräumt. Nach der Knie-OP hatte ihn eine längere Schmerzphase belastet, begleitet von Magenproblemen durch Medikamente. Freunde beschreiben den ehemaligen Kampf der Realitystars-Teilnehmer als jemanden, der selten klagt und lieber anpackt, als lange zu reden. Auf dem Hof findet er Rückhalt, besonders bei den Tieren, denen er gerne Namen gibt und die für ihn "Familie" sind. Wenn er nicht arbeitet, hört der Musiker nach wie vor Schlager, schreibt einfache Melodien und nimmt Sprachnotizen mit Ideen auf. Und eines bleibt bei allem Ehrgeiz unverändert: Sein Markenzeichen, der Schäferhut, hängt griffbereit an der Tür – für Hofrunde, Proben und den nächsten Bühnenauftritt.

Anzeige Anzeige

Instagram / schaefer_heinrich_original Schäfer Heinrich im Juli 2023 auf Mallorca

Anzeige Anzeige

Schäfer Heinrich, "Bauer sucht Frau"-Kultteilnehmer

Anzeige Anzeige

ActionPress Schäfer Heinrich, ehemaliger "Bauer sucht Frau"-Kandidat