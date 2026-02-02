Yerin Ha packt aus: So anders war ihr "Bridgerton"-Look

Yerin Ha (30) und Luke Thompson (37) wurden in New York gesichtet, als sie nach einem Live-Interview die Studios der Talkshow The View verließen. Die beiden Schauspieler sind derzeit damit beschäftigt, die vierte Staffel der beliebten Netflix-Serie Bridgerton zu promoten, in der sie ein Liebespaar spielen. Yerin übernimmt die Rolle von Sophie Baek, einem Dienstmädchen, das sich in Benedict Bridgerton, gespielt von Luke, verliebt. Besonders ausgelassen zeigte sich die Schauspielerin dabei, als sie über ihre Erfahrungen mit der Garderobe in der Serie sprach.

In der Show verriet Yerin, dass sie mehr als zufrieden damit war, keine opulenten Ballkleider tragen zu müssen, wie es viele andere Figuren der Serie tun. "Nicht im Geringsten", sagte sie auf die Frage, ob sie dies bedauere. Sie erklärte weiter, dass der geringere Aufwand bei Haaren, Make-up und Kostüm ihr durchaus zusagte. "Ich musste nicht so oft ein Korsett tragen, und das war mir sehr recht", fügte sie hinzu. Wenn es für ihre Rolle aber doch nötig war, legte sie großen Wert darauf, die Momente in voller Ausstattung zu genießen. Ihre Geschichte in "Bridgerton" zeigt eine neue Perspektive auf das Leben abseits der eleganten Ballgesellschaften.

Yerin betritt mit ihrer Rolle in der vierten Staffel von "Bridgerton" eine große Bühne. Der Serienstart für den ersten Teil der vierten Staffel war bereits am 29. Januar. Yerin ist nun Teil eines Ensembles, das weltweit gefeiert wird. Privat ist Yerin stolz darauf, in ihrem Beruf erfrischend unprätentiös zu bleiben. Ihre lebensfrohe Art und ihr Fokus auf die kleinen Freuden des Alltags machen sie in Interviews besonders sympathisch. Auch Luke, der sie in der Serie an ihrer Seite hat, schwärmte in der Vergangenheit immer wieder von der großartigen Chemie zwischen den Schauspielenden am Set.

Getty Images Yerin Ha, Schauspielerin

Getty Images Yerin Ha und Luke Thompson 2026

Gavin Bond/Netflix Yerin Ha und Luke Thompson

