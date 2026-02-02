Blasensprung: Gustav Masurek und Anne Mendens Baby kommt

Es geht los! Anne Menden (40) und Gustav Masurek (36) erleben gerade die wohl aufregendsten Stunden ihres Lebens, denn ihr erstes gemeinsames Kind macht sich auf den Weg. Auf Instagram teilt der werdende Papa mit, dass bei Anne die Fruchtblase geplatzt sei. Der kleine "Little Foot", wie das Paar seinen Nachwuchs liebevoll nennt, kündigt sich an. Der Realitystar erklärt weiter: "Wir befinden uns jetzt als Familie im Krankenhaus und nehmen uns ganz bewusst Zeit, um anzukommen, durchzuatmen und Ruhe zu finden."

Weiter heißt es: "Sobald unser kleiner Little Foot auf der Welt ist und wir wieder ganz bei uns angekommen sind, werden wir uns natürlich bei euch melden – in aller Ruhe, mit offenem Herzen." Gustav äußert große Dankbarkeit für die Unterstützung von Freunden, Familie und seiner Community. Er betont, wie viel Halt und Liebe er in dieser besonderen Zeit spüre. Sein Fokus liegt nun ganz auf Anne und dem bevorstehenden neuen Familienmitglied. Zum Gesundheitszustand von Mama und Baby schreibt er zudem: "Uns geht es gut. Macht euch bitte keine Sorgen."

Bereits vor rund drei Wochen hatten die Schauspielerin und der Influencer eine große Neuigkeit mit ihren Fans geteilt: Sie bekommen einen Jungen. Sie verrieten auf Instagram: "Wir teilen nicht viel aus unserem Familienleben – und das soll auch so bleiben. Aber heute dürfen wir etwas zeigen, das selbst uns sprachlos macht: Wir bekommen einen Jungen." Die Freude über die Botschaft war beiden sichtlich anzumerken, doch ihr Privatleben wollen sie trotzdem größtenteils weiterhin aus der Öffentlichkeit heraushalten. Auch den Namen ihres Sohnes behalten sie bewusst für sich. "Unser Sohn wird nicht in der Öffentlichkeit stattfinden", stellten sie klar.

Imago Gustav Masurek und Anne Menden bei der Bertelsmann Party 2025

Instagram / annemenden Anne Menden und Gustav Masurek, Dezember 2025

Instagram / annemenden Anne Menden und Gustav Masurek, Janauar 2025

