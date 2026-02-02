Dinner: Liebescomeback bei Aleks Petrovic und Ex Christina?

Aleksandar Petrovic (34) sorgt mit einem scheinbar harmlosen Promo-Clip für seine neuen Nasenpflaster für massiven Liebeswirbel: In einem Instagram-Video, das eigentlich nur seinen bevorstehenden Launch ankündigen sollte, sitzt offenbar plötzlich Ex-Freundin Christina Dimitriou (34) mit ihm am Dinner-Tisch. Festgehalten wurde das Treffen in einem Restaurant in Dubai. Fans vergleichen sofort die Aufnahmen: Christinas Outfit und ihre markanten Tattoos stimmen exakt mit einer Story überein, die sie selbst am selben Abend geteilt hat. Für viele Follower ist damit klar, dass dieses Treffen weder spontan noch zufällig war – und sie rätseln, ob hier ein Liebescomeback im Entstehen ist. Kurze Zeit später verschwand das Video aus seinen Story-Highlights.

Brisant wird das Ganze auch, weil Christina in der Vergangenheit mehrfach betont hatte, dass sie rund drei Jahre keinen Kontakt mehr zu Aleks gehabt habe. Umso mehr wundert die Community, dass die beiden sich nun nicht nur privat treffen, sondern dieses Dinner auch noch offen online zeigen. Genau diese Transparenz heizt die Spekulationen an: Wenn es nur ein berufliches Meeting für Aleks' Launch oder eine lockere Aussprache wäre, fragen sich viele, warum er den Moment dann so prominent in Szene setzt. In ihrer Social-Media-Story meldete sich die 34-Jährige zudem mit einer kryptischen Botschaft: "Ich weiß nicht, wie der Weg aussieht, aber ich weiß, dass ich ihn gehen werde – mit Vertrauen, Geduld und der Hoffnung, dass am Ende alles gut wird."

Vor zwei Wochen hatten Reality-TV-Fans aufgehorcht, als Aleks in einer Folge von #CoupleChallenge ganz offen über seine Trennung von Christina sprach. Am Lagerfeuer erzählte der Influencer: "Ich hatte sechs Monate vor Temptation schon Schluss gemacht und wurde emotional erpresst, damit ich in der Beziehung bleibe." Auch bedauerte er, mit dem endgültigen Schlussstrich so lange gewartet zu haben: "Das hätte ich machen sollen." Besonders pikant: Der 34-Jährige gab zu, das TV-Format extra als Gelegenheit genutzt zu haben, um das Liebes-Aus endgültig zu besiegeln.

Anzeige Anzeige

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou bei "#CoupleChallenge", 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Realitystar