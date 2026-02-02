Freund von Abi Ofarim (†80) entsetzt Gils Dschungelauftritt

Gil Ofarim (43) tut sich mit seinem Auftritt im Dschungelcamp keinen Gefallen. Seinem Vater, Abi Ofarim (†80), hätte das gar nicht gefallen, ist sich ein Freund des verstorbenen Sängers im Interview mit Bild sicher. "Es ist schrecklich, was meinem Freund Abi mit diesem Sohn passiert. Der schlachtet den Namen aus und trickst weiter, statt endlich Scham erkennen zu lassen. Eine Tragödie, die mich fassungslos macht", wettert Christian Ude, der lange gut mit Abi befreundet war, gegen den in Verruf geratenen Songwriter.

Statt sich für sein Verhalten im Rahmen des Davidstern-Skandals zu entschuldigen, geht Gil den Konfrontationen darum im Dschungel aus dem Weg und behauptet immer wieder, er könne nichts zum Thema sagen, da er einer Verschwiegenheitsverpflichtung unterliege. Das geht dem ehemaligen Politiker gegen den Strich – und auch Gils Papa hätte sich das seiner Meinung nach nicht ertragen können. "Im Dschungelcamp konstruiert Gil ständig neue Varianten, arbeitet ohne Scham an Legendenbildungen, anstatt sich endlich zu entschuldigen und danach den Mund zu halten", erklärt Christian und betont: "Abi hätte fürchterlich darunter gelitten und ihm gesagt: Hör endlich auf, das unseren Leuten anzutun."

Abi Ofarim war ein israelischer Sänger und Musiker, der in den 1960er-Jahren mit seiner ersten Ehefrau Esther als Duo Esther & Abi Ofarim internationale Berühmtheit genoss. Gil stammt aus Abis zweiter Ehe mit Sandra Ofarim. "Abi war musikalisch die Stimme Israels und der jüdischen Menschen. Zusammen mit Esther hat er den Namen Ofarim groß gemacht, sein Sohn aus zweiter Ehe hat ihn zutiefst beschädigt. Das hat Abi nicht verdient. Er hätte sich nie so charakterlos verhalten wie Gil", so Christian gegenüber Bild.

Imago Abi und Sohn Gil Ofarim bei einer Benefizveranstaltung der Mang-Mohn-Stiftung am Bodensee, 2012

Imago Abi Ofarim, Musiker

Imago Ex-Politiker Christian Ude in München, November 2025