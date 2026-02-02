Fans sind skeptisch: Laura Müller zeigt Brust-OP-Ergebnis

Laura Müller (25) hat eine brandneue Oberweite. Diese präsentierte die Influencerin bisher nur ihren Abonnenten bei OnlyFans. Doch jetzt teilt sie auch ein Foto bei Instagram: Im Kompressions-BH posiert sie vor dem Spiegel und schreibt "huge", also "riesig", dazu. Ihre Fans scheinen hier aber keinen großen Unterschied zu vorher zu sehen und bezweifeln, dass Laura tatsächlich eine Brustvergrößerung hatte. "Größer sehen sie aber jetzt auch nicht aus...", meint ein User in den Kommentaren skeptisch. Ein anderer schreibt: "Hä? Wo sind die versprochenen Melonen?" Viele diskutieren aber auch darüber, was für einen Eingriff die Gattin von Michael Wendler (53) machen ließ. Einige weisen darauf hin, dass Laura den Begriff Vergrößerung nie in den Mund nahm und vermuten, dass sie lediglich eine Straffung vornahm.

Tatsächlich umschrieb Laura ihren Eingriff bei der Ankündigung im Dezember auch eher mit einem fruchtigen Wortspiel. "Ich habe dann keine Kirschen mehr, ich habe Melonen und ich freue mich darauf", betonte sie in einem Post. Der Ausdruck suggeriert allerdings sehr deutlich eine Vergrößerung der Brust. Details zur genauen Größe gab die 25-Jährige bis heute allerdings nicht preis. Mitte Januar teilte Laura ihren Fans dann offiziell mit, dass die OP geschafft sei. Fotos des Ergebnisses gab es nur auf ihren Bezahlplattformen. Das Netz kritisierte zu dem Zeitpunkt allerdings weniger die OP selbst als die Tatsache, dass das Ergebnis nur in den Abos zu sehen war. Auch auf Instagram wird das Thema jetzt wieder aufgemacht: "Traurig, wenn man als Mutter so tief sinken muss, um zu gelten."

Lauras Tätigkeit auf Plattformen wie OnlyFans ist seit jeher ein großer Kritikpunkt im Netz. Gerade weil sie zweifache Mutter ist, scheinen viele zu glauben, das sei der falsche Weg, Geld zu verdienen. Entsprechend stark schwankt auch immer wieder die Followerschaft der ehemaligen Let's Dance-Kandidatin. Im August 2025 verzeichnete sich ein Verlust von über 60.000 Fans auf Instagram – die Gesamtzahl sank von 650.000 auf 586.000. Aktuell ist Laura bei 550.000 Followern. Der Grund dafür könnte die anhaltende Kritik am Content des Models sein: Freizügige Posts im String oder expliziten Posen lösten meist nicht nur Begeisterung, sondern vor allem Shitstorms aus.

Thomas Burg/ ActionPress Laura Müller in der TV-Show "Pocher vs. Wendler"

Thomas Burg Laura Müller, Influencerin

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler im Februar 2020