Zum 16. Geburtstag: Oliver Pocher widmet Tochter süße Worte

Oliver Pocher (47) hat seiner Tochter Nayla zum 16. Geburtstag eine besonders liebevolle Botschaft gewidmet – öffentlich und mit einem Augenzwinkern. Auf Instagram teilte der Comedian ein altes Foto, auf dem die kleine Nayla neugierig in die Kamera schaut, während Oliver ihr einen Kuss auf die Wange gibt. Dazu schrieb er, wie schnell die Zeit verfliegt und dass seine Erstgeborene als einziges Mädchen in der Familie "immer einen besonderen Platz" in seinem Herzen haben werde. Der Post erschien am Wochenende auf seinem Account, begleitet von einem Scherz darüber, was mit 16 in Deutschland erlaubt ist – von Bier und Wein bis zum nächtlichen Stadtbummel und Tattoos.

Unter dem Beitrag sammelten sich rasch Glückwünsche aus der Promiwelt. Jenny Elvers (53) schickte Herzen, Lilly Becker (49) gratulierte ebenfalls herzlich, und auch Adelina Zilai (38) meldete sich mit Emojis und lieben Worten. Die Mischung aus Nostalgie, Vaterstolz und Humor kam bei den Followern sichtbar gut an. Das Foto aus Kindertagen setzt dabei den emotionalen Ton, der Text liefert die typische Pocher-Note: persönliche Zeilen, eingebettet in einen frechen Spruch, der das neue Alter zelebriert, ohne den Ernst der Botschaft zu übertönen.

Abseits des Geburtstagsblicks zeigt der Post, wie wichtig Oliver seine Rolle als Vater ist – auch wenn er in der Öffentlichkeit gerne mit kantigem Humor auffällt. In Gesprächen und Projekten rund um seine Patchwork-Familie wird deutlich, dass er Nähe über gemeinsame Momente definiert und Regeln eher mit Gelassenheit als mit Strenge betrachtet. Zwischen Podcast-Auftritten, Reisen und Auftritten hält er den Draht zu seinen Kids spürbar warm. Dass er bei Nayla nun die großen Schritte Richtung Selbstständigkeit markiert, passt zu diesem Bild: viel Vertrauen, viel Herz – und immer eine Pointe.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher zeigt zum 16. Geburtstag seiner Tochter Nayla ein Babybild

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher mit seiner Tochter Nayla-Alessandra

ActionPress / Panama Pictures Oliver Pocher, November 2024