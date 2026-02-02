Mirja du Mont feiert Samira Yavuz' Verhalten gegenüber Eva

Frisch raus aus dem Dschungelcamp rechnet Mirja du Mont direkt mit dem RTL-Format ab: Bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash dabei war, schilderte die Ex-Frau des Kinohelden Sky (78), was sie im strengen Camp wirklich zermürbt hat – und wer sie dort indes auch positiv überrascht hat. Das Ex-Model berichtete von tagelangem Dauerregen im australischen Busch. Gleichzeitig richtete sie den Blick auf das Miteinander: Besonders die Spannung rund um Samira Yavuz (32) und Evanthia Benetatou (33) hielt nicht nur Fans, sondern auch Mitcamper auf Trab. Mirja betonte, Samira habe trotz Meinungsverschiedenheiten die Ruhe bewahrt. "Tolle Frau, gedemütigt öffentlich und so toll zu reagieren, sensationell."

Im Detail klingt das nach einer puren Nervenprobe: "Es hat geregnet, und ich hatte das Bett, das im Regen stand", erzählte Mirja gegenüber Promiflash. Fünf Tage lang sei die Matratze nass gewesen, das T-Shirt feucht, sogar das Kissen klitschnass. Dramen? Aus Sicht der Camperin sei es im Großen und Ganzen erstaunlich harmonisch geblieben – wohl auch, weil viele im Camp darauf schauten, ob es zwischen Samira und Eva knallen würde. Laut Mirja blieb der große Eklat jedoch aus. Samira habe sich "megazurückgehalten", die Stimme "nie erhoben" und damit im Camp ein Zeichen gesetzt. Während andere an Regentagen dünnhäutiger wurden, habe die ehemalige Gewinnerin der Show Das Sommerhaus der Stars nach Mirjas Eindruck in den brenzligen Momenten souverän reagiert und die Debatten nicht eskalieren lassen.

Hinter den Kulissen des Formats treffen bekannte Gesichter auf engstem Raum aufeinander – und die Dynamik ist oft persönlicher, als sie am Lagerfeuer wirkt. Samira, die neben TV-Erfahrung auch den Alltag als zweifache Mutter kennt, zeigte sich nach dem Drama um Ex Serkan (32) in den vergangenen Monaten selbstbewusst und bereit für einen Neustart. Eva, selbst Mutter und Reality-Profi, ist es gewohnt, mit negativen Kommentaren umzugehen. Dass in solchen Konstellationen unterschiedliche Temperamente, Erwartungen und alte Geschichten aufeinandertreffen, macht den Dschungel jedes Jahr zum Psychotest unter Palmen. Schon andere ausgeschiedene Kandidatinnen und Kandidaten haben nach ihrem Aus betont, wie sehr nicht nur Prüfungen, sondern vor allem die Mitmenschen fordern. Vor allem für die bereits ausgeschiedene Nicole Belstler-Boettcher (62) sei öffentlicher Zoff eine Belastungsprobe.

RTL Mirja du Mont im Dschungelcamp 2026

Collage: Imago, ActionPress, Instagram Eva Benetatou, Serkan Yavuz und Samira Yavuz

RTL Nicole Belstler-Boettcher nach ihrem Dschungelcamp-Exit