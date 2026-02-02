Vor Prozessbeginn: Marius Borg Høiby wurde festgenommen

Vor Prozessbeginn ist es nun ernst geworden: Marius Borg Høiby (29) wurde einen Tag vor dem Beginn seines Prozesses wegen unter anderem Vergewaltigung, Misshandlung, Körperverletzung und Sachbeschädigung am Sonntagabend festgenommen. Die Behauptung wurde bereits seitens seiner Verteidigerin Ellen Holager Andenæs gegenüber dem NRK bestätigt. Ebenso berichtet die Osloer Polizei in einer Pressemitteilung, dass es im Zuge seiner Festnahme zu weiteren Anklagepunkten kam.

Wie Ekstra Bladet berichtet, wurde der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) aufgrund neuer Vorwürfe der "Körperverletzung", der Messerbedrohung und des Verstoßes gegen eine einstweilige Verfügung angeklagt. Nun werde, da die Gefahr besteht, dass Marius erneut gegen das Gesetz verstößt, eine vierwöchige Untersuchungshaft beantragt. "Es ist richtig, dass ein Haftbefehl beantragt wurde, der als Amtsangelegenheit behandelt wird", bestätigte der Kommunikationsberater des Bezirksgerichts Oslo. Nach einer schriftlichen Anhörung entscheidet demnach der Richter über eine Inhaftierung des 29-Jährigen.

Morgen, am Dienstag, den 3. Februar, startet der lang erwartete Prozess gegen den norwegischen Royal, der bis Mitte März andauern soll. Nachdem am ersten Prozesstag die Anklageschrift und Plädoyers verlesen werden, soll Marius voraussichtlich am zweiten Tag Stellung beziehen. Im Falle einer Verurteilung droht Marius Berichten zufolge eine Haftstrafe von mehreren Jahren. Seine Eltern, Mette-Marit und Kronprinz Haakon (52), entschieden sich, dem Prozess des Sprosses fernzubleiben.

Anzeige Anzeige

Imago Marius Borg Høiby bei den Feierlichkeiten zum 25-jährigen Thronjubiläum von König Harald V. in Trondheim, 23. Juni 2016

Anzeige Anzeige

ActionPress / Robin Utrecht Prinz Haakon, Marius Borg Høiby und Kronprinzessin Mette-Marit, Juni 2016

Anzeige Anzeige

Imago Marius Borg Høiby