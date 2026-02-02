Beichte: Wurde Tanja Makarić von ihrem Ex-Partner betrogen?

Offen und ohne Umschweife: Tanja Makarić (28) hat auf Instagram in einer Fragerunde über ihr Liebesleben gesprochen – und dabei einen Satz fallen lassen, der aufhorchen lässt. Ein Fan wollte wissen, ob ihr schon einmal ein Partner fremdgegangen sei. Tanja antwortete knapp: "Jap. Aber wie...", und lachte. Wann genau das passiert sein soll und mit wem sie zu der Zeit liiert war, ließ die Influencerin offen. Klar ist nur: Die frühere Partnerin von Julian Claßen (32) macht kein Geheimnis daraus, dass es in ihrer Vergangenheit tiefe Wunden gab – und weckt damit die Neugier ihrer Community auf mehr Details.

Ob sie damit ihren früheren Freund Julian meint oder einen anderen Ex-Partner, bleibt allerdings unklar. In ihrer Instagram-Runde beschränkte sich die ehemalige Leistungssportlerin auf knappe Antworten und hielt sich bei Nachfragen bedeckt. Bekannt ist, dass es nach der Trennung eine schwierige Phase für sie gab, über die sie offen sprach. Zwischenzeitlich kursierten Dating-Gerüchte um Tanja und Stefano Zarrella (35), bestätigt wurde das nie. Inzwischen ist sie wieder vergeben. Der neue Mann an ihrer Seite ist Fußballer, seine Identität möchte sie jedoch privat halten. "Privat" – das ist der Ton, den Tanja aktuell setzt, während sie die größten Schlagzeilen in den Kommentarfeldern anderer überlässt.

Privat ist ein Wort, das im Umfeld von Tanja zuletzt öfter fiel. Für die Influencerin war die Zeit nach ihrer früheren Beziehung von Rückzug und Neuaufbau geprägt. Abseits der Kameras konzentriert sie sich vor allem auf Sport und ihre Tochter. Die Influencerin ist erst Ende letzten Jahres zum ersten Mal Mutter geworden. Am 20. Dezember erblickte ihre Tochter Malou Jolié das Licht der Welt. Noch am selben Tag gab Tanjas Ex Julian bekannt, dass er und seine Freundin Palina ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Tanja hätte sich mit einem ihrer früheren Partner, wie sie selbst erzählte, sowieso keine Elternschaft vorstellen können ...

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, November 2025

Imago Julian Claßen bei der TKMaxx Eröffnung im Supercandy Pop Up Museum in Köln

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und ihre Tochter Malou Jolié, Januar 2026