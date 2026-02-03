Musiklegende Chuck Negron von Three Dog Night ist verstorben

Chuck Negron ist tot. Der Mitgründer und Leadsänger von Three Dog Night, dessen markante Stimme Welthits wie "Joy to the World", "One" und "An Old Fashioned Love Song" prägte, starb am Montag in seinem Zuhause im Stadtteil Studio City in Los Angeles. Er wurde 83 Jahre alt. Wie sein Publizist Zach Farnum gegenüber Fox News bestätigt, erlag Chuck den Folgen einer Herzschwäche und einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung. An seiner Seite hinterlässt er Ehefrau Ami Albea Negron sowie fünf Kinder. Mit Three Dog Night hatte Chuck zusammen mit Danny Hutton und Cory Wells Musikgeschichte geschrieben und die späten 1960er und frühen 1970er dominiert.

Die Band entstand 1967 in Los Angeles, zwei Jahre später gelang ihr mit dem von Harry Nilsson geschriebenen Song "One" der große Durchbruch. 1972 eröffneten sie Dick Clarks legendäre TV-Show "New Year’s Rockin’ Eve". Parallel zum Erfolg stürzte Chuck jedoch in eine schwere Drogensucht, die ihn sein Vermögen kostete und ihn zeitweise bis auf die Straßen von Skid Row in Los Angeles führte. Als der Ruhm Mitte der 1970er Jahre nachließ und interne Konflikte die Gruppe zerbrachen, wurde Three Dog Night 1981 zwar noch einmal neu formiert, doch Chuck musste 1985 wegen seiner anhaltenden Drogenprobleme gehen. Erst 1991 schaffte der Sänger den endgültigen Entzug, startete eine Solokarriere mit sieben Alben und verarbeitete seine Geschichte in seinem Buch "Three Dog Nightmare".

Privat war das Leben des gebürtigen New Yorkers von Brüchen und Neubeginn geprägt. Seine Eltern trennten sich, als er zwei Jahre alt war, später brachte ihn ein Basketball-Stipendium an die California State University nach Los Angeles, wo er endgültig in der Musikszene landete. Er war zeitweise mit Julia Negron verheiratet und half, deren Sohn Berry Oakley Jr. großzuziehen, dessen leiblicher Vater, der Bassist Berry Oakley von der Allman Brothers Band, 1972 bei einem Motorradunfall starb. In seinen letzten Jahrzehnten stand Chuck trotz chronischer COPD noch regelmäßig auf der Bühne, bevor die Corona-Pandemie seinen Touralltag endgültig stoppte. Kurz vor seinem Tod versöhnte er sich nach langem Zerwürfnis mit Danny Hutton.

Chuck Negron, Juni 2019

Chuck Negron, Sänger, 2007

Musiker Chuck Negron

