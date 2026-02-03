Das hält Nikola Grey von Kim Virginias Erwachsenen-Content

Kim Virginia Grey (30) lässt ihre Fans aufhorchen: Auf Instagram verkündete sie, dass sie künftig auf einer speziellen Plattform Inhalte teilen wird, die ausschließlich für Erwachsene gedacht sind und nur von volljährigen Usern kostenlos angesehen werden können. In einem Screenshot eines Chats mit ihrem Ehemann Nikola Grey (30) gewährte die Influencerin Einblicke in seine Reaktion. "Hab kalten Schweiß, hahaha", schrieb Nikola scherzhaft. Als sie ihn fragte, ob er aufgeregt sei, antwortete er mit einem ehrlichen "Ja, klar. Fast drei Monate sind's jetzt."

Tatsächlich arbeiten Kim und Nikola bereits seit mehreren Monaten an diesem Projekt. Kim enthüllte, dass Nikola die Idee von Anfang an unterstützt hat und maßgeblich an der Umsetzung beteiligt war. "Nikola steht übrigens komplett dahinter und hat viel mitgearbeitet", schrieb sie in ihrer Story. Dennoch räumte sie ein, dass ihm der Gedanke, dass jeder Zugriff auf die Inhalte haben könnte, leichte Nervosität bereitet. "Auch wenn er etwas Bange hat, dass es jeder sehen wird", fügte sie hinzu.

Erst vor Kurzem gewährte Kim ganz offen Einblicke in ihr Berufsleben abseits von Reality-TV und Social Media. Die Influencerin berichtete, dass sie ihre Zeit vor allem mit Firmenaufbau, Verträgen und intensiven Business-Terminen verbringt. "Da sich viele fragen, was ich arbeite: Ich habe Firmen in den UAE für internationale Kunden. Mache nebenher aber noch Goldinvestitionen und so weiter", erklärte sie auf Social Media. Dreharbeiten oder das Drama der TV-Shows gehören für sie also schon längst der Vergangenheit an. Von den Vereinigten Arabischen Emiraten aus kümmerte sich Kim nicht nur um internationale Geschäftspartner. Sie kündigte auch an, dass sie mit ihrem Team eine eigene Firma für ihre Community gegründet hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Influencerin