Zuschauer lachen: Flirtet Eva im Dschungel nun etwa mit Gil?

An Tag elf im Dschungelcamp drehten sich die Diskussionen vor allem um Evanthia Benetatou (33) und ihre vermeintlichen Flirts. Zunächst sorgte die Nähe der Reality-TV-Bekanntheit zu Patrick Romer (30) für Getuschel am Lagerfeuer, nun rückt plötzlich Gil Ofarim (43) in den Fokus der Zuschauer. Einige Mitcamper warfen Eva vor, Patrick Avancen zu machen, woraufhin der TV-Bauer auf Abstand ging, um seine Freundin Annelie Henze draußen nicht zu verunsichern. Die Situation eskalierte emotional, Eva reagierte mit Tränen – und auch vor den Bildschirmen hörte das Tuscheln nicht auf. Fans beobachten inzwischen jede Szene zwischen der Camperin und Musiker Gil aufmerksam und kommentieren ihre Eindrücke im Netz.

Unter einem Beitrag von Promiflash sammeln sich zahlreiche Kommentare, in denen Nutzer spekulieren, Eva habe ihr Interesse von Patrick auf Gil verlagert. "Jetzt hat sie sich Gil vorgenommen", heißt es dort. Ein weiterer User witzelt: "Gil würde sowieso besser passen, er ist verheiratet und hat Kinder" – eine Anspielung auf frühere Schlagzeilen über zwei Affären mit vergebenen Männern. Dazu passt auch der spöttische Kommentar: "Eva und die vergebenen Männer – eine never ending story." Doch nicht alle schlagen diesen Ton an. Mehrere Fans springen Eva in den Kommentaren zur Seite: "Lächerlich, diese Hetzerei. Eva hat weder Interesse an Gil noch an Patrick. Für Hetze erfindet ihr Lügen."

Auch im Camp selbst kochten die Emotionen hoch: Patrick machte Eva unmissverständlich klar, dass er keinen Ärger mit seiner Freundin riskieren wolle. "Ich habe einfach keine Lust auf Ärger zu Hause", stellte der Bauer sucht Frau-Star genervt fest. Eva ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und betonte: "Ich will das auch nicht. Da hängt nicht nur eine Beziehung dran, sondern auch mein ganzer Ruf." Trotz der Klarstellungen saß sie weiterhin demonstrativ an seiner Seite, während Patrick mehrfach unterstrich, dass er Annelie keinen Anlass zur Eifersucht geben wolle. "Ich möchte nicht mal den Hauch eines Anlasses bieten! Dafür liebe ich Annelie einfach zu sehr!", schilderte er die heikle Situation im Dschungeltelefon.

RTL Eva Benetatou und Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim und Eva Benetatou im Dschungelcamp 2026

RTL Patrick Romer, Dschungelcamp 2026