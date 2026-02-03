Gracie Abrams gratuliert Paul Mescal süß zum 30. Geburtstag

Gracie Abrams (26) hat den runden Geburtstag von Paul Mescal (30) mit einer süßen Liebeserklärung gefeiert. Zum 30. des Schauspielers am 2. Februar teilte die Sängerin auf Instagram eine Bilderreihe mit privaten Momenten aus ihrem gemeinsamen Alltag. Zu sehen sind die beiden unter anderem Arm in Arm im leeren Stadion oder auch ganz entspannt beim Baseballspiel mit passenden Boston-Red-Sox-Caps. "Von ganzem Herzen! Ich liebe den 2. Februar… Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich liebe euch beide mehr, als Worte jemals beschreiben könnten. Danke, dass ihr alles besser macht", kommentiert sie ihren Beitrag – an zwei Personen gerichtet, denn neben Paul hatte auch ihre beste Freundin Geburtstag.

Unterlegt hatte Gracie die romantische Bilderflut zuerst mit dem Song "Calico Skies" von Paul McCartney (83). Die Auswahl des Songs ist kein Zufall: Paul bereitet sich aktuell darauf vor, Paul McCartney in "The Beatles — A Four-Film Cinematic Event" zu spielen, inszeniert von Sam Mendes (60). Laut People hilft Gracie ihrem Freund bei den Vorbereitungen auf die Rolle. Ein Insider sagte dem Magazin, Gracie und Paul seien "tief ineinander verliebt" und machen sich trotz voller Terminkalender zur Priorität.

Gracie und Paul wurden seit Juni 2024 miteinander in Verbindung gebracht. Offiziell machten sie ihre Beziehung im Sommer 2025 mit einem gemeinsamen Foto vom Glastonbury-Festival. Seitdem tauchen beide immer wieder im Publikum des anderen auf: Der Schauspieler schaut bei Konzerten der Sängerin vorbei, während sie ihn bei wichtigen Premieren begleitet hat, darunter "Gladiator II" im November 2024. Abseits des Rampenlichts halten die beiden ihre Zweisamkeit weitgehend privat – zum Geburtstag machte die "That's So True"-Interpretin nun mal eine Ausnahme.

Instagram / gracieabrams Paul Mescal und Gracie Abrams, Liebespaar

Instagram / gracieabrams Paul Mescal und Gracie Abrams

Instagram / gracieabrams Sängerin Gracie Abrams und Schauspieler Paul Mescal