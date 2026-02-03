Paul Mescal plant einen Karrierewechsel mit eigener Musik

Paul Mescal (30) feiert seinen 30. Geburtstag – und steht beruflich an einem spannenden Wendepunkt. Der irische Schauspielstar, der mit "Normal People" berühmt wurde und derzeit für Filme wie "Hamnet" und "The History of Sound" im Rampenlicht steht, denkt laut über eine längere Pause von Filmsets nach. Statt Dauerstress am Drehort sollen in den nächsten Jahren vor allem Musik und Songwriting eine größere Rolle spielen. Für das große Beatles-Biopic, in dem er Namensvetter Paul McCartney (83) verkörpert, nimmt er alle Gesangsparts selbst auf. Harris Dickinson (29), Barry Keoghan (33) und Joseph Quinn (32) verkörpern an seiner Seite die übrigen Beatles. Parallel dazu tüftelt Paul zu Hause an eigenen Songs, nimmt Demos auf und träumt von gemeinsamen Projekten mit seiner Schwester Nell. Input aus der Popwelt liefert ihm dabei seine Freundin, Sängerin Gracie Abrams (26).

In Interviews mit dem Magazin GQ und The Guardian erzählt Paul offen, wie sehr ihn die intensive Vorbereitung auf die Rolle von Paul McCartney geprägt hat. Die Arbeit an den berühmten Songs habe in ihm ein neues Feuer fürs eigene Schreiben entfacht: Er höre Musik nun "auf eine andere Art" und sei gerade dabei, selbst Stücke zu komponieren. Besonders die Dreharbeiten zu kleineren, emotional dichten Filmen wie "The History of Sound", in dem er mit Josh O'Connor (35) durch das Amerika der 1920er-Jahre reist und Volkslieder aufnimmt, hätten ihn ausgelaugt, gesteht der Star. Deshalb wolle er dem Publikum und sich selbst in den nächsten Jahren eine Verschnaufpause gönnen – und sich vielleicht ähnlich wie Musikgrößen Ed Sheeran (34) oder Harry Styles (32) zeitweise komplett aus der Öffentlichkeit zurückziehen, um in Ruhe an neuen Projekten zu arbeiten.

Privat ist Paul schon lange von Musik umgeben. Seine Schwester Nell Mescal hat sich mit Support-Auftritten für Florence + The Machine, Dermot Kennedy (34) und HAIM einen Namen gemacht und kürzlich ihre zweite EP veröffentlicht. Die beiden gingen 2020 mit einem gemeinsamen Cover von "Nothing Arrived" viral, bei dem Paul Klavier spielte und harmonierte – ein Moment, an den er nun gerne zurückdenkt und den er in Gesprächen mit Kollegin Jessie Buckley als Beleg dafür nennt, wie gut ihre musikalische Chemie funktioniert. Dazu kommt die Beziehung zu Gracie Abrams, deren Karriere mit Features von Taylor Swift (36), Festivalauftritten und ausverkauften Shows Fahrt aufgenommen hat. Wenn der Schauspieler im Publikum steht und sie auf der Bühne erlebt, wächst bei ihm offenbar der Wunsch, eigene Songs nicht nur im Film, sondern auch außerhalb von Drehbüchern zu teilen.

Getty Images Paul Mescal um November 2024

Sony Pictures Paul Mescal als Paul McCartney im Beatles-Biopic

Instagram / gracieabrams Paul Mescal mit Gracie Abrams auf dem Glastonbury