Savannah Guthries Mutter soll entführt worden sein

Große Sorge um Savannah Guthrie (54): Die "Today"-Moderatorin ringt um Antworten, seit ihre Mutter Nancy Guthrie spurlos verschwunden ist. Die 84-Jährige wurde zuletzt am Samstagabend, den 31. Januar, gegen 21:30 Uhr in ihrem Haus in den Catalina Foothills nahe Tucson, Arizona, gesehen – seither fehlt jede Spur. Am Montag, 2. Februar, wandte sich Savannah auf Instagram an die Öffentlichkeit und bat um Gebete und Unterstützung. "Bitte betet", schrieb sie zu einer Grafik und ergänzte, man glaube an die Kraft der gemeinsamen Stimme und an Hoffnung. Savannah fehlte am Montag in der "Today"-Sendung, während ihre Familie und die Polizei nach Antworten suchen.

Die Ermittlungen erhielten kurz darauf eine dramatische Wendung: Pima County Sheriff Chris Nanos bestätigte am Montag gegenüber dem Magazin People, dass Nancys Zuhause als "Tatort" behandelt werde. "Ich glaube, dass ein Verbrechen begangen wurde", erklärte er und führte aus, man gehe davon aus, dass Nancy "gegen ihren Willen" – möglicherweise "mitten in der Nacht" – aus dem Haus gebracht wurde. Hinweise stützen diese Annahme: Nancys Handy, Geldbörse und Auto blieben zurück, die Haustür war unverschlossen, und es gebe Spuren eines gewaltsamen Eindringens. Die Beamten betonen, Nancy habe "keine kognitiven Probleme", ihre Mobilität sei jedoch eingeschränkt, weshalb ein freiwilliges Verlassen des Hauses unwahrscheinlich sei. Die Ermittler werten Videoaufnahmen aus und haben "biologische" Spuren zur Schnellanalyse in die Labore gegeben. In einer Familienbotschaft hieß es: "Unser Fokus bleibt auf der sicheren Rückkehr unserer geliebten Mutter."

Savannahs Botschaft war von tiefem Glauben getragen. "Wir glauben an Gebet. Wir glauben an Stimmen, die sich im Einklang erheben, in Liebe, in Hoffnung. Wir glauben an Güte. Wir glauben an die Menschlichkeit. Vor allem glauben wir an Ihn", schrieb die Journalistin auf Instagram. Sie nannte Nancy "unsere geliebte Mutter, unsere liebste Nancy, eine Frau tiefer Überzeugung, eine gute und treue Dienerin" und fügte ein Trostwort hinzu. Mit den Worten "Bring sie nach Hause" machte Savannah klar, wie sehr die Familie zusammenhält. Kolleginnen und Kollegen bei "Today" signalisierten Unterstützung; Co-Moderator Craig Melvin erklärte in der Sendung: "Nancy Guthrie, Savannahs geliebte Mutter, wurde in Arizona als vermisst gemeldet."

Getty Images Savannah Guthrie bei "Savannah Guthrie in Conversation with Hoda Kotb: Reflections on Faith, Februar 2024

Getty Images Savannah Guthrie, Moderatorin

Getty Images Savannah Guthrie bei der "Today"-Show in New York City in 2025