Mails an Epstein: Sarah Fergusons Töchter sind schockiert

Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) sollen fassungslos sein: Neue Unterlagen aus dem Epstein-Komplex offenbaren intime, teils schwärmerische E-Mails von Sarah Ferguson (66) an Jeffrey Epstein (†66) – und das auch noch nach dessen Verurteilung. Laut Daily Mail fühlen sich die Schwestern beschämt und entsetzt, während ein zusätzlich aufgetauchtes Foto von Andrew Mountbatten Windsor (65), das ihn in kompromittierender Pose mit einer unbekannten Frau zeigt, den Schock verstärkt. Die Dokumente, die Ende Januar veröffentlicht wurden, zeichnen ein Bild enger Nähe der Ex-Duchess of York zu dem verurteilten Sexualstraftäter und werfen Fragen auf, was die beiden Royals wann wussten. Insidern zufolge sollen Prinz William (43) und König Charles III. (77) bereits Ende des vergangenen Jahres vor weiteren Enthüllungen gewarnt worden sein.

Besonders heikel: Sarah schrieb Jeffrey herzliche, bewundernde Zeilen, obwohl seine Vergehen längst bekannt waren – und erwähnte in ihren Nachrichten sogar Details aus dem Privatleben von Prinzessin Eugenie. In einer Mail bedankte sich die Herzogin überschwänglich für seine "Großzügigkeit" und erklärte scherzhaft "Heirate mich einfach". An anderer Stelle schilderte sie, wie sehr sie ein Kompliment Jeffreys vor ihren Töchtern berührt habe, nachdem sie gemeinsam essen waren. Außerdem berichtete sie, ihre Kinder als Teenager mit zu einem Lunch mit Jeffrey genommen zu haben. Während Andrew trotzig wirkt und jüngst beim Ausritt nahe der Royal Lodge gesehen wurde, wächst der Druck auf die Familie: Die Namen des gefallenen Royals, seiner Ex-Frau und ihrer Töchter tauchen immer wieder in den jetzt veröffentlichten Akten, Bildern und Videos auf. Ein Palastinsider deutete an, dass die harten Maßnahmen rund um die Royal Lodge vor dem Hintergrund der aktuellen Veröffentlichungen in einem neuen Licht erscheinen.

Im privaten Umfeld der Schwestern sorgt die Mischung aus alten Verbindungen und neuen Bildern für Unruhe. Prinzessin Eugenie hatte ihren 20. Geburtstag einst mit Jack Brooksbank (39) gefeiert, während ihre Mutter parallel mit Jeffrey Epstein schrieb und auf Rückkehrpläne anspielte. Bei Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie gilt der Zusammenhalt als stark; beide treten öffentlich meist geschlossen auf, ob bei Familienanlässen oder wohltätigen Projekten. Sarah Ferguson wiederum hatte in der Vergangenheit wiederholt betont, wie wichtig ihr die Nähe zu ihren Töchtern ist. Die E-Mails zeigen, wie nah persönliche Loyalitäten und familiäre Bande waren – und wie heikel das aus heutiger Sicht wirkt.

Anzeige Anzeige

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice mit ihrer Mutter Sarah Ferguson

Anzeige Anzeige

Imago Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson bei der Trauerfeier der Duchess of Kent in Westminster Cathedral, London

Anzeige Anzeige

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Sarah Ferguson, Herzogin von York