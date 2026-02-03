Nach Dschungelcamp: Umut Tekin teilt gegen Eva Benetatou aus

Nach seinem Aus beim diesjährigen Dschungelcamp lässt Umut Tekin (28) in den sozialen Medien ordentlich Dampf ab – und im Mittelpunkt seiner Kritik steht ausgerechnet seine Camp-Mitstreiterin Evanthia Benetatou (33). In einer aktuellen Instagram-Story rechnet der Realitystar mit der ehemaligen Bachelor-Kandidatin ab. "Eva ist hinterhältig und falsch. Sie weiß, wie sie ihre Rolle spielen muss. Kein cooler Move gewesen von Eva. Dass sie in der Sendung mir ihre Meinung nicht ins Gesicht sagen kann und hinter meinem Rücken spricht, zeigt schon wieder sehr viel von ihr", schreibt er.

Für seine Follower kündigt der Temptation Island VIP-Star an, dass das erst der Anfang sei und er später noch ausführlicher über seine Sicht der Dinge sprechen werde. Doch damit nicht genug: Umut nutzt die Gelegenheit, um seine Follower zu einer Abstimmung zu animieren – zugunsten von Samira Yavuz (32). Hintergrund ist ein Vorfall, der außerhalb des Dschungels hohe Wellen schlug: Eva hatte einen One-Night-Stand mit Samiras Noch-Ehemann Serkan, zu einer Zeit, als Samira mit ihm verheiratet war und das zweite gemeinsame Kind erwartete.

Während seiner Zeit im australischen Busch schien sich der 28-Jährige noch gut mit Eva zu verstehen. Kurz vor seinem Auszug machte er ihr gegenüber ein überraschend offenes Geständnis: Umut erzählte, dass er zum Zeitpunkt der Dreharbeiten von "Temptation Island VIP" gar nicht mehr mit Jana-Maria Herz (34) zusammen gewesen sei – und nur aus finanziellen Gründen an der Show teilgenommen habe. "Ich habe das Geld gebraucht, um viele Sachen zu begleichen, vor allem die Miete. Als Altenpfleger verdienst du sehr wenig", erklärte er.

Imago, Imago Collage: Umut Tekin und Eva Benetatou

RTL Eva Benetatou und Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

RTL Eva Benetatou und Umut Tekin im Dschungelcamp 2026