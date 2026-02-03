Lügt Ariel? Giuliano packt über Geschichte mit Tochter aus

Giuliano Lorenzo Hediger meldet sich erneut mit schweren Vorwürfen gegen seine Ex-Partnerin Ariel zu Wort. Während die TV-Bekanntheit aktuell im Dschungelcamp vor einem Millionenpublikum eine dramatische Geschichte über Giulianos erste Tochter erzählt, bezeichnet er ihre Version nun öffentlich als Lüge. Auf Instagram berichtet Giuliano, dass bei ihm am selben Tag "gefühlt 100 Interviewanfragen" aufgeschlagen seien, er aber keine Lust mehr habe, sich ständig zu rechtfertigen. Stattdessen packt er in seiner Story selbst aus und schildert, wie es seiner Sicht nach wirklich zu der heiklen Situation rund um seine erste Tochter gekommen sein soll. "Es gab einmal den Moment, in dem sie sagte, ja, wir könnten das schon probieren, weil ich meine Kleine unbedingt zu mir holen wollte. Sie hat dann aber ziemlich schnell gesagt, dass sie niemals ein Kind von einer anderen Frau großziehen würde", schreibt der zweifache Vater.

In seiner Botschaft spricht Giuliano über Ariel von einem "wirklich bösartigen Menschen", der "ständig Schei*e erzählt". Die Mutter einer Tochter habe ein knallhartes Ultimatum gestellt: "Entweder sie und unsere Tochter, die auf dem Weg ist, oder meine Tochter und ich würde mit den beiden niemals wieder etwas in meinem ganzen Leben zu tun haben." Er selbst beschreibt die Beziehung rückblickend als "maximal toxisch" und betont, dass er damals zu seiner ersten Tochter kaum eine Bindung gehabt habe, sie nur zwei- oder dreimal gesehen habe und überzeugt gewesen sei, es wäre das Schlimmste gewesen, sie aus ihrem "sehr gesunden Umfeld" herauszureißen. Doch seine Entscheidung scheint ihn heute innerlich aufzufressen: "Ich muss jetzt mein Leben lang damit leben. Ich komme wirklich immer noch nicht klar, wie sie das dargestellt und überhaupt erzählt hat."

Nur einen Tag zuvor hatte Ariel im Dschungelcamp mit ihrer emotionalen Beichte am Lagerfeuer für einen der bewegendsten Momente der Staffel gesorgt. Offen sprach die TV-Bekanntheit über Giuliano, dessen kleine Tochter direkt nach der Geburt im Krankenhaus zurückgelassen worden sei. Die Influencerin berichtete, das Mädchen besucht zu haben. "Ich durfte sie besuchen gehen und sie war wirklich so toll und so süß. Ich wäre bereit dazu gewesen, auf einmal zwei Kinder zu haben", sagte Ariel. Sie erinnerte sich daran, sogar Schnullerketten mit dem Namen des Mädchens gebastelt zu haben. "Ich hätte sie sogar adoptiert", erklärte die Mutter. Laut Giuliano scheint diese Version allerdings nicht ganz zu stimmen.

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger, Realitystar

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger mit seiner Ex Ariel und der gemeinsamen Tochter, Juni 2025

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026