"Sehr krass enttäuscht": Umut Tekin will über Gil auspacken

Umut Tekin (28) macht seinem Ärger über Gil Ofarim (43) öffentlich Luft – und das ausgerechnet aus Australien, wo die beiden sich im Dschungelcamp ursprünglich relativ gut verstanden hatten. In einer nächtlichen Instagram-Story erklärte der Realitystar: "Bin sehr krass enttäuscht von Gil Ofarim." Während es vor Ort bereits spät gewesen sei und er müde ins Bett gehen wolle, kündigte der ehemalige Camper an, am nächsten Tag auspacken zu wollen, was wirklich hinter den Kulissen passiert sein soll. Er bezieht sich dabei ausdrücklich auf Gespräche, die die beiden Männer im Camp geführt haben wollen.

In seiner Story schildert Umut, dass er die angeblichen Enthüllungen erst nach einer Nacht Schlaf öffentlich machen will. "Was er mir erzählt hat im Camp und die eigentliche Wahrheit, was wirklich abgeht, werde ich raushauen", schreibt der TV-Star und lässt seine Follower damit bewusst im Unklaren, um welche Details es genau geht. Konkrete Vorwürfe oder Beispiele legt er zunächst nicht nach, doch seine Ankündigung könnte mit Gils Davidstern-Skandal aus dem Jahr 2021 in Zusammenhang stehen. Bestätigt ist diese Vermutung allerdings nicht.

Noch vor wenigen Tagen hatte Umut nach seinem Auszug aus dem Dschungelcamp ganz andere Töne angeschlagen. Auf einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, erklärte der Realitystar überraschend, dass er Gil den Sieg besonders gönne. "Mit seiner ruhigen Art und der Stimme hat er etwas geschafft, was nicht viele können, er bleibt sympathisch – selbst, wenn er unter Beschuss steht", erklärte er. Gerade dieses unaufgeregte Auftreten habe bei Umut Eindruck hinterlassen. "Vielleicht macht ihn das noch cooler, dass er trotz solcher Situationen immer auf dem Boden bleibt", so sein Resümee.

Collage: RTL, RTL Collage: Umut Tekin und Gil Ofarim

RTL Umut Tekin, Dschungelcamp-Teilnehmer 2026

RTL Umut Tekin und Gil Ofarim beim Kennenlernen vor dem Dschungelcamp 2026