Travis Scott rappt über Kylies Brüste: Timothée bleibt cool

Timothée Chalamet (30) zeigte sich am Sonntagabend in London völlig unbeeindruckt: Der Schauspieler besuchte eine exklusive Vorführung von "Marty Supreme" im Curzon Mayfair, während Kylies (28) Ex Travis Scott (34) zeitgleich mit neuen Lyrics über die Unternehmerin für Schlagzeilen sorgte. Timothée, der in dem kommenden Sportdrama die Titelrolle spielt, posierte entspannt vor dem Filmplakat, plauderte anschließend auf der Bühne mit Moderator Ali Plumb und lächelte in die Kameras. An seiner Seite? Keine Begleitung auf dem roten Teppich, dafür viel Gelassenheit. Die spannende Konstellation: Timothée ist seit geraumer Zeit mit Kylie Jenner liiert, Travis ist der Vater ihrer beiden Kinder.

Der ruhige Auftritt des Schauspielers fiel zusammen mit der Veröffentlichung des Songs "Rosary", auf dem Travis in einem Vers sehr direkt auf Kylies Brust-OP anspielt. In dem Feature auf Don Tolivers Album "Octane" rappt Travis: "She look at me like Scotty, man, that S on my chest. Forty-four five C, the way they sit, I need to test." Travis greift eine frühere Zeile aus Dons Part auf und ersetzt die Superman-Referenz durch seinen eigenen Namen, womit er seine öffentliche Persona und Erfolge in eine superheldenhafte Dimension rückt. Die erwähnten 445cc beziehen sich auf eine Brustimplantatgröße im mittleren bis größeren Bereich. Travis spielt dabei auf die Wirkung dieser körperlichen Veränderungen an. Auffällig ist, dass diese Implantatgröße durch Kylie bekannt wurde, die 2025 in einem TikTok-Kommentar Details zu ihrer Brustvergrößerung öffentlich machte. Parallel dazu bewiesen Kylie und Travis familiäre Einigkeit: Zum achten Geburtstag von Stormi am 1. Februar und zum vierten von Aire am 2. Februar feierten beide eine gemeinsame Party unter dem Motto "Stormi World und Planet Aire". Aufnahmen, die online geteilt wurden, zeigten Kylie beim Geburtstagsständchen, während Travis die Szene filmte. Auf Instagram schrieb die Unternehmerin zu einem Jet-Foto ihrer Tochter schlicht: "My birthday baby is 8", später postete sie zu einem Bild mit ihrem Sohn: "4!!!!"

Timothée hielt sich beim Screening an monochrome Lässigkeit: schwarze Zip-Jacke über Hoodie, graue Cargohose, Lederschuhe, graues Halstuch. Auf der Bühne lehnte sich der Schauspieler zurück, beantwortete Fragen gut gelaunt und blieb ganz beim Film. Kylie und Travis kennen sich seit 2017, trennten sich zwischenzeitlich, fanden wieder zusammen und wurden Eltern von Stormi und Aire; seit der finalen Trennung 2023 konzentrieren sie sich aufs Co-Parenting. Die Reality-Ikone verbringt privat viel Zeit mit Timothée, der abseits des Blitzlichts für seine ruhige Art bekannt ist. Bei Familienterminen zeigen Kylie und Travis regelmäßig Einigkeit, während der Schauspieler lieber auf der Arbeitsebene glänzt und dabei an Abenden wie in London demonstriert, wie man im Rampenlicht gelassen bleibt.

Getty Images Timothée Chalamet bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills, Januar 2026

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi, Juni 2021

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Critics' Choice Awards

