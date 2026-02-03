Serkan Yavuz wollte Samira mit "Lüge"-Post nicht angreifen

Serkan Yavuz (32) hat sich auf Instagram zu seinem umstrittenen Post geäußert, in dem es um das Thema Kinderunterhalt ging. Der Reality-TV-Star betonte, dass die Nachricht keinesfalls als Angriff auf seine Ex-Partnerin Samira Yavuz (32) gedacht war. "Ich entschuldige mich sogar, dass es bei vielen da draußen wie ein Angriff gegen Samira rüberkam, aber das war nie meine Absicht!", erklärte er nachdrücklich. Er habe lediglich in der Emotion über seine Rolle als Vater sprechen wollen, ohne zu bedenken, dass dies möglicherweise falsch interpretiert werden könnte.

In seiner Botschaft auf der Social-Media-Plattform machte Serkan zudem deutlich, dass er keinen öffentlichen Streit mit Samira führen wolle. Er lehne es ab, Interviews bei großen Sendern zu geben, und wies den Vorwurf eines "bösen Blutes" entschieden zurück. Sein Ziel sei vielmehr, dass Frieden zwischen ihnen herrsche, insbesondere in Anbetracht der gemeinsamen Kinder. "Ich würde der Mutter meiner Kinder niemals Steine in den Weg legen wollen", betonte er. Zudem hielt er fest, keine negativen Absichten verfolgt zu haben und rief seine Fans auf, Samira zu unterstützen.

Konkret ging es in dem besagten Post um die Unterhaltszahlungen, die Samira im Dschungelcamp öffentlich infrage gestellt hatte. Die Influencerin hatte dort behauptet, Serkan würde keinen Unterhalt zahlen. Das wollte der Reality-TV-Star nicht auf sich sitzen lassen. In mehreren Instagram-Storys erklärte er deutlich: "Ich habe bis heute andere Sachen bezahlt, die wir als 'Unterhalt' vorerst versehen haben." Es sei also nicht wahr, dass Samira nichts bekommen habe, solange das alles nicht offiziell berechnet und geklärt worden sei.

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024

Imago Serkan Yavuz beim Social Event zur Amazon-Show The 50 in der Wolkenburg in Köln

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025