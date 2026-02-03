Jesy Nelson spricht offen über Trennung von Zion Foster

Jesy Nelson (34) hat erstmals offen über das Ende ihrer Verlobung gesprochen und dabei Worte gefunden, die tief unter die Haut gehen. In einem neuen Interview mit Daily Mail schildert die Sängerin, wie sie sich in den vergangenen Monaten innerlich zunehmend unglücklich fühlte, während die Vorstellungen für die gemeinsame Zukunft immer weiter auseinandergingen. Jesy beschreibt, dass ihr Ex-Verlobter andere Pläne gehabt habe als sie, und dass sie sich in der Beziehung nicht mehr verstanden sah. Die Entscheidung fiel vor einiger Zeit, an einem stillen Tag zu Hause und sie traf sie allein. "Es war herzzerreißend", sagt Jesy über den Moment der Trennung, der in Großbritannien stattfand. Dass es am Ende wirklich vorbei war, konnte sie erst fassen, als sie die Haustür hinter sich schloss.

Mehrere Faktoren hätten sich zuvor aufgestaut, berichtet die Musikerin. Der Druck, privat und beruflich gleichzeitig zu funktionieren, habe das Paar zunehmend belastet. Gespräche brachten keine Annäherung, stattdessen wuchsen die Unterschiede. Jesy schildert, wie aus kleinen Reibungen große Risse wurden, bis sie merkte, dass sie ihren eigenen Bedürfnissen nicht länger ausweichen konnte. "Ich bin immer trauriger geworden", erklärt sie, und dass dieses Gefühl irgendwann stärker war als die Hoffnung, alles noch einmal richten zu können. Laut Jesy gab es keinen großen Knall, kein Drama – vielmehr einen schmerzhaften Erkenntnisprozess, an dessen Ende der Entschluss stand, getrennte Wege zu gehen, um nicht noch mehr Schmerz zu verursachen.

Privat hält Jesy ihr Umfeld eng beisammen. Die Sängerin sucht Trost bei ihrer Familie und vertrauten Freundinnen, die sie seit Jahren begleiten. Nähe findet sie vor allem im Alltag: lange Spaziergänge, ausschalten, da sein. Musik spielt bei ihr auch abseits der Bühne eine Rolle, wenn Worte fehlen. Zion Foster konzentriert sich derweil auf sein eigenes Umfeld. Beide haben in der Vergangenheit betont, wie wichtig ihnen ein stabiles Zuhause ist. Jesy spricht selten über Details, deutet aber an, dass Rituale und kleine Routinen gerade jetzt helfen. Die Sängerin, die für ihre Offenheit über mentale Gesundheit gefeiert wird, bleibt in diesen Tagen nah bei den Menschen, die sie tragen und meidet alles, was Lärm macht, um erst einmal wieder zu sich selbst zu finden.

Instagram / jesynelson Zion Foster und Jesy Nelson im März 2025

Instagram / jesynelson Die Musiker Zion Foster und Jesy Nelson, September 2025

Getty Images Jesy Nelson im Dezember 2021