Brooklyn Beckhams "geheime Botschaft" an Schwester Harper

Brooklyn Peltz-Beckham (26) sorgt mit neuen Andeutungen rund um den Familienstreit der Beckhams erneut für Wirbel – und schickt dabei offenbar eine "geheime Botschaft" an seine kleine Schwester Harper (14). In einem ausführlichen Statement, das der 26-Jährige vor einigen Tagen öffentlich machte, sprach er offen über die Angst, die ihm das Aufwachsen im Rampenlicht bereitet habe. Hinter den emotionalen Worten steckt laut mehreren Medienberichten vor allem die Sorge um Harper. Brooklyn war zwölf Jahre alt, als seine kleine Schwester geboren wurde, und Freunde beschreiben ihn als großen Verehrer der Jüngsten im Beckham-Clan. "Als einziges Beckham-Mädchen wird sie vermutlich noch mehr Fame ausgesetzt sein als ihre Brüder, und leider bringt das auch Trolling und allerhand Probleme mit sich", so ein Insider zu The Sun.

Während Brooklyn aktuell mit Ehefrau Nicola Peltz (31) im kalifornischen Montecito entspannt, rückt seine berühmte Familie erneut in den Fokus. Denn der Ort weckt Spekulationen: Montecito ist genau jene Gemeinde, in der Prinz Harry (41) sein viel beachtetes TV-Interview mit Oprah Winfrey (72) gab. Beobachter werten die Wahl des Urlaubsortes daher als möglichen Hinweis darauf, dass auch Brooklyn bereit sein könnte, persönliche Einblicke in seine Familiengeschichte zu geben. Medienberichten zufolge soll es bereits Gespräche mit dem Verlag gegeben haben, der auch Prinz Harrys Enthüllungsbuch "Spare" veröffentlichte. Eine Quelle erklärte gegenüber der Mail on Sunday: "Er hat gesehen, wie erfolgreich das Buch bei Harry war... Gleicher Verlag. Das gleiche Konzept, endlich seine Wahrheit zu sagen. Das ist kein Zufall."

Zwischen Brooklyn und seinen Eltern, Victoria (51) und David (50), besteht offenbar eine tiefe Kluft, die schon länger für Schlagzeilen sorgt. Bereits in der Vergangenheit machte er deutlich, dass er sich von den Einflussnahmen seiner Eltern gelöst habe, um eigenständiger seinen Weg zu gehen. Besonders aus seiner Kindheit und Jugendzeit scheint Brooklyn viel emotionalen Ballast mitgenommen zu haben. Die Bindung zu seiner Schwester Harper bleibt jedoch für ihn ein wichtiger Halt. Freunde beschreiben das Verhältnis zu Harper als besonders innig, seit sie als Nesthäkchen zur Welt kam. Trotz der Konflikte in der Familie schwärmte Nicola einmal: "Wenn ich die perfekte Traumschwester erschaffen könnte, wäre sie es. Ich bin so gesegnet, dass ich sie als meine kleine Schwester in meinem Leben habe."

Anzeige Anzeige

Instagram / Brooklyn Peltz-Beckham Brookly Peltz-Beckham, Harper Seven Beckham und Nicola Peltz-Beckham

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Peltz Beckham und Harper Seven Beckham im März 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Romeo, Cruz, Harper, David und Victoria Beckham, November 2025