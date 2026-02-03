Sexy Foto im Bikini: Fans werfen Ricarda Raatz Photoshop vor

Ricarda Raatz (33) sorgt mit einem neuen Instagram-Post für Gesprächsstoff: Die Reality-TV-Bekanntheit teilte vor wenigen Tagen ein Foto, auf dem sie in einem neonpinken Bikini neben einem Surfbrett posiert. Die beeindruckende Aufnahme ließ einen Fan staunen: "Wie krass siehst du aus? Ich trainiere jeden Tag und mein Body sieht nicht so aus." Damit löste der Schnappschuss eine hitzige Diskussion in den Kommentaren aus. Ihre Follower stellten sich die Frage: Wie echt ist dieses Bild wirklich?

Ein Nutzer forderte die Kommentatorin auf, "nicht so naiv" zu sein und behauptete, das Bild sei unter anderem mit Photoshop bearbeitet. Er verwies auf das Surfbrett, das im Bereich von Ricardas Po und Rücken verschwommen und wellig wirke – so sehe seiner Meinung nach kein normales Board aus. Nutzer verglichen den neuen Bikini-Beitrag mit älteren Fotos der Social-Media-Bekanntheit und wiesen auf vermeintliche Unterschiede hin. "Ich habe mir mal ihre anderen Bilder angeschaut und da sieht sie komplett anders aus", kritisierte ein User. Dabei warf er Ricarda vor, mit Hilfe von Bildbearbeitung unrealistische Körperbilder zu vermitteln. Die Influencerin äußerte sich selbst nicht zu den Vorwürfen.

Als Reality-TV-Star und Social-Media-Persönlichkeit ist Ricarda Raatz längst daran gewöhnt, dass ihr Auftreten online genau beobachtet wird. Regelmäßig gewährt sie ihren Followern Einblicke in ihren Alltag – offen, ehrlich und auch über weniger schöne Momente hinweg. Genau diese Authentizität wurde von vielen Fans geschätzt. Umso kritischer sehen einige nun ihre Entwicklung und hinterließen persönliche Kommentare wie: "Du warst mal so cool."

Instagram / ricardaraatz Reality-TV-Star Ricarda Raatz im Januar 2026

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, Januar 2025

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz im Oktober 2023