Marc-Robins Ex-Freundin Michelle Kaminsky ist schwanger

Michelle Kaminsky hat eine tolle Überraschung erlebt: Die Influencerin ist schwanger! Wie in einem Video auf Instagram zu sehen ist, kann sie ihr Glück kaum fassen. Eigentlich dachte sie, sie sei nicht schwanger, doch wie sich herausstellte, hatte sie den Schwangerschaftstest wohl nicht richtig gelesen. Doch ein zweiter Test stellte alles richtig: "Zwei Linien bedeuten schwanger, okay, eine Linie bedeutet nicht schwanger", erklärt Michelle ihrem Partner Lukas und freut sich dann wenige Sekunden später: "Oh mein Gott!"

Sowohl Lukas als auch Michelle machen ihre Freude deutlich. Der werdende Vater macht vor lauter Aufregung einen Purzelbaum, bevor er seine Liebste in den Arm nimmt, der vor lauter Überwältigung die Tränen kommen. Neben der Vorfreude schwingt auch etwas Sorge mit – zumindest bei ihr. Wie sie zugibt, hat sie Angst, doch Lukas macht ihr Mut: "Nee, beruhig dich. Das wird gut", tröstet er sie liebevoll. "Ich kann es immer noch nicht fassen, wir werden Eltern", schließt Michelle ihren Beitrag mit der Bildunterschrift ab.

Zahlreiche Fans, Follower und Freunde freuen sich für das Paar und ihr gemeinsames Babyglück. Auch Michelles Ex-Partner Marc-Robin Wenz feiert die Schwangerschaft seiner Verflossenen. Der Reality-TV-Casanova kommentiert zwei erfreute Emojis. Andere drücken ihre Zuneigung mit Worten aus. "Herzlichen Glückwunsch! Nur das Beste für euch", schreibt Alessandra Wichert (29) und Fabio De Pasquale (31) gratuliert mit "Bin so happy für euch!"

Anzeige Anzeige

Instagram / miseli_kmy Michelle Kaminsky und Lukas in Paris

Anzeige Anzeige

Instagram / miseli_kmy Michelle Kaminsky und Lukas

Anzeige Anzeige

TikTok / miselikmy Marc-Robin Wenz und Michelle Kaminsky

Anzeige