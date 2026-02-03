SZA nimmt Cher ihren Grammy-Versprecher nicht übel

Große Bühne, kleiner Patzer – und eine gelassene Reaktion: Bei den Grammy Awards am Sonntag in Los Angeles wurde Musikikone Cher (79) als Überraschungsgast auf die Bühne gebeten, um den Sieger in der Kategorie "Aufnahme des Jahres" zu verkünden. Dabei nannte sie zunächst den 2005 verstorbenen Luther Vandross als Gewinner, obwohl die Trophäe an SZA (36) und Kendrick Lamar (38) für ihren Hit "luther" ging, wie unter anderem People berichtete. Kurz zuvor war Cher mit einem Lifetime Achievement Award geehrt worden und verließ nach einer kurzen Dankesrede sogar irrtümlich die Bühne. Gastgeber Trevor Noah musste sie zum Verkünden der Kategorie zurück ans Mikro bitten. SZA nahm den Aufreger später entspannt – und sogar mit viel Verständnis für die Verwechslung.

Gegenüber Entertainment Tonight erklärte SZA, warum Chers Aussetzer für sie Sinn ergab: "Wir teilen die Frequenz des Songs, als wäre es seine Frequenz, die uns den Sieg ermöglicht hat und die uns unvergesslich gemacht hat." Die R&B-Sängerin erklärte verständnisvoll: "Sie liegt also nicht ganz falsch, und sie kommt aus dieser Ära. Sie kannte Luther Vandross wahrscheinlich wirklich." Der Song "luther" enthält ein Sample aus der Version von "If This World Were Mine" von Luther Vandross und Cheryl Lynn – ein direkter Bezug, der die Verwechslung erklärbarer macht. "Wir zehren von dem, was Luther uns bereits gegeben hat", betonte SZA. "Ich wünschte, ich könnte mit ihm sprechen. Danke, Luther." Während der Show hatte Kendrick in seiner Dankesrede ebenfalls die Soul-Legende gewürdigt.

SZA schwärmte außerdem von Cher, die sie im Oktober beim TV-Special "A Grammy Salute to Cyndi Lauper" getroffen hatte. "Ich war so verblüfft von ihrer Schönheit", erzählte die Künstlerin und erinnerte sich daran, wie ihr im Blickkontakt mit der Pop-Ikone kurz die Worte fehlten. "Ich liebe Cher", sagte sie und nannte die "Believe"-Sängerin, die 1965 im Alter von 19 Jahren als Teil des Duos "Sonny & Cher" durch den Welthit "I Got You Babe" berühmt wurde, "eine Königin" und "eine Legende". Die 79-Jährige durfte sich sogar schon über einen Oscar als "beste Hauptdarstellerin" freuen – bei der Verleihung 1988 für ihre Rolle in dem Film "Mondsüchtig" (Originaltitel: "Moonstruck"). Dass Cher bei der Grammy-Show zunächst vergaß, dass sie den Preis für die "Aufnahme des Jahres" überhaupt verleihen sollte, lockerte die Gala zusätzlich auf.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: SZA und Cher bei den Grammys.

Getty Images Cher und Trevor Noah bei der Grammy-Verleihung 2026

Getty Images Cher im Jahr 1965