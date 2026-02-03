Anya Taylor-Joys Schlafzimmer: Haftstrafe für den Einbrecher

Mitten in der Nacht wird Anya Taylor-Joy (29) in ihrer Londoner Unterkunft von einem Albtraum in der Realität überrascht: Zwei maskierte Männer drangen am 12. Februar 2023 gegen 1 Uhr in die exklusive Villa ein, in der die Schauspielerin mit ihrem Ehemann Malcolm McRae (31) und dessen Bandkollegen Kane Ritchotte übernachtete. Wie Standard berichtet, ging Malcolm nachsehen, als die Scheiben an einer Seitentür barsten – und stand plötzlich einem bewaffneten Einbrecher-Duo gegenüber. "Ich habe eine Waffe, ich habe eine Waffe", schrie der Musiker, rannte zurück ins Schlafzimmer, schloss die Tür, versteckte Anya hinter dem Bett und stellte sich mit nichts weiter als einer Lampe in der Hand den Tätern entgegen.

Vor Gericht zeigte sich später, wie nah das Paar einer Eskalation gekommen war. Einer der Täter, der mehrfach vorbestrafte Kirk Holdrick, hatte laut den Unterlagen des Wood Green Crown Court nicht einfach Wertsachen im Visier, sondern versuchte zusammen mit einem Komplizen, die Schlafzimmertür mit einem Brecheisen aufzubrechen. Staatsanwälte schrieben der Richterin, das Vorgehen deute darauf hin, dass die prominenten Bewohner das Ziel des Einbruchs gewesen sein könnten. Holdrick ließ DNA-Spuren an der Hintertür zurück, außerdem fand die Polizei Schuhabdrücke vor der Schlafzimmertür. Nach seiner Festnahme im April 2023 und einem späteren Geständnis erhielt er für den Einbruch in Verbindung mit Anya und Malcolm eine zusätzliche Haftstrafe von drei Jahren – neben einer bereits im November verhängten zwölfjährigen Strafe für einen weiteren Überfall in Sandbanks, bei dem Opfer, eine Mutter mit ihrer Tochter, mit einer Waffe bedroht und gefesselt wurden. Als die Polizei in London eintraf, waren Anya und Malcolm noch im verbarrikadierten Zimmer. Beide sagten aus, die Tat habe sie nachhaltig verängstigt.

Nur eine Woche nach dem Einbruch stand Anya bereits wieder auf dem roten Teppich der Baftas – ein öffentlicher Auftritt, der vielen Fans als Zeichen von Stärke galt. Privat leben die Schauspielerin und der Musiker eher zurückgezogen. Gemeinsame Auftritte beschränken sie meist auf ausgewählte Events, während im Alltag Musikproben, Drehpläne und Reisen ihren Rhythmus bestimmen. Freunde beschreiben Malcolm als beschützend und ruhig, Anya als jemanden, der in Krisen Halt bei Vertrauten sucht. In Interviews sprach die "Das Damengambit"-Darstellerin zuvor immer wieder darüber, wie wichtig ihr ein Zuhause als sicherer Rückzugsort ist – ein Ort, den das Paar nach jener Nacht in London Schritt für Schritt wieder zu genau diesem machen musste.

Imago Anya Taylor-Joy und Malcolm McRae beim Monaco‑GP 2024 in Monte-Carlo

Imago Malcolm McRae und Anya Taylor-Joy bei den Golden Globes

Imago Anya Taylor-Joy bei den BAFTA Film Awards 2023