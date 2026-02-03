Dschungel und Co.: Darum gibt Serkan Yavuz keine Interviews

Reality-TV-Star Serkan Yavuz (32) hat sich in seinem Podcast "unREAL" zu den jüngsten Vorkommnissen rund um das Leben seiner Ex-Partnerin Samira Yavuz (32) geäußert. Diese befindet sich derzeit im Dschungelcamp und hat dort wiederholt die gemeinsame Vergangenheit zum Thema gemacht. Serkan macht deutlich, dass er die Show zwar verfolge, sich aber bewusst zurückhalte, um kein Öl ins Feuer zu gießen. Stattdessen weigert er sich, große Interviews über die Differenzen mit Samira zu geben, und betont, dass es ihm in erster Linie um die gemeinsamen Kinder gehe.

Im Podcast beschreibt Serkan, wie schwer es für ihn ist, seine Töchter nicht täglich um sich zu haben. "Die größte Strafe ist, dass ich meine Kinder nicht tagtäglich an meiner Seite habe", erklärte er. Er empfindet es als unangemessen, die Streitigkeiten in der Öffentlichkeit weiter zu vertiefen. Seines Erachtens trage jeder Kommentar zur Eskalation bei, weshalb er sich nicht länger unter Druck setzen lasse, öffentlich Stellung zu beziehen. Auch wenn es Differenzen gebe, liege ihm nur eines am Herzen: "Ich will einfach nur Frieden, mehr will ich gar nicht." Seine Zurückhaltung sei auch eine bewusste Entscheidung, um Verantwortung für die Kinder zu übernehmen.

Die Situation im Camp spiegelt die anhaltenden Spannungen wider, die bereits zuvor für Schlagzeilen gesorgt haben. Neben ihren Kommentaren zu Serkan sorgt auch die Mitwirkung weiterer bekannter Personen für emotionale Diskussionen, die das Lager selbst sowie TV-Zuschauer polarisieren. Serkan selbst macht indes deutlich, dass er keinen PR-Vorteil aus der Situation ziehen möchte. Stattdessen möchte er vermeiden, dass die öffentlichen Debatten zu weiteren Belastungen für die Familie werden und setzt daher auf eine bewusste Zurückhaltung, auch wenn er weiß, dass dies nicht immer einfach ist.

Anzeige Anzeige

Joyn Serkan Yavuz: "Das große Promi-Büßen"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Serkan Yavuz bei der Premiere von "The Power" im April 2024