Lügen über Giulianos Kind? Fans kritisieren Dschungel-Ariel

Die aktuellen Ereignisse im Dschungelcamp sorgen für hitzige Diskussionen. Reality-TV-Star Ariel hat sich vor laufenden Kameras über die Tochter ihres Ex-Partners Giuliano Lorenzo Hediger geäußert. Diese Aussagen scheinen nicht nur Giuliano zu missfallen, sondern auch zahlreiche Zuschauer empören sich darüber. In der Kommentarspalte unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash werfen Fans Ariel vor, widersprüchliche Geschichten zu erzählen, und sparen dabei nicht mit Kritik: "Sie lügt sich ihre Geschichten zurecht!", schrieb ein Nutzer. Eine andere Stimme wetterte: "Da kommt ja plötzlich eine ganz neue Geschichte zur ersten Tochter von Giuliano hervor! Verständlich, dass er sauer ist."

Von Ariels Aussagen über seine Tochter hat sich Giuliano bereits distanziert und bezieht klar Position. "Ich möchte nur kurz klarstellen, dass das, was aktuell im Dschungel über mich gesagt wird, nicht der Wahrheit entspricht. Leider verdreht sie die Tatsachen immer wieder." Außerdem berichtete er, dass er von Ariel direkt vor ihrem Einzug in das Camp eine Unterlassungsklage erhalten habe. "So kann sie ungestört immer wieder alles und jeden schlechtreden, ohne dass ihr jemand etwas anhaben kann", machte er seinem Ärger Luft. Aus seiner Sicht habe Ariel kein Recht, seine Geschichte öffentlich zu machen.

Auch aus Zuschauersicht hat sich Ariel mit ihren Schilderungen keinen Gefallen getan.

Kommentare wie "Höhenflug nennt man das. Bin gespannt, wann der Aufprall geschieht…" oder "Alles kommt zurück, alles wird sie in Zukunft bezahlen" verdeutlichen die Ablehnung, die ihr entgegenschlägt. Die Zerrissenheit, die Ariels Verhalten auslöst, zeigt sich auch in weiteren Kommentaren, die sowohl auf Unehrlichkeit als auch auf Doppelmoral hinweisen: "Ariel teilt immer aus, aber wehe, jemand sagt etwas gegen sie", heißt es.

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel

RTL Ariel im Dschungelcamp, 2026