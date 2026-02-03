Marius Borg Høiby im Krankenhaus: Royale Familie ist vor Ort

Wenige Tage vor seinem Prozessbeginn sorgte Marius Borg Høiby (29) für den nächsten Skandal: Er wurde unter anderem wegen Körperverletzung festgenommen. Aktuell wird der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (52) noch im Krankenhaus behandelt. Das Nachrichten-Magazin Verdens Gang berichtet, dass Marius am Montag in ein Krankenhaus gebracht wurde, um wegen eines Vorfalls mit angeblicher Messerstecherei untersucht zu werden. Fotos, die dem Magazin vorliegen, zeigen zudem, dass auch Mette-Marit und ihr Mann Kronprinz Haakon (52) sowie seine Halbschwester Prinzessin Ingrid Alexandra (22) vor Ort sind, obwohl sie sich eigentlich vom Prozess fernhalten wollten. Warum genau Marius im Krankenhaus behandelt wird oder ob er verletzt ist, ist derweil nicht bekannt.

Generell sind zu dem Vorfall bisher wenige Details an die Öffentlichkeit geraten. Marius' Anwältin Ellen Holager Andenæs bestätigte gegenüber dem Magazin Nettavisen lediglich: "Er wurde verhaftet und es wird beantragt, ihn inhaftieren zu lassen." Der 29-Jährige soll voraussichtlich vier Wochen in U-Haft bleiben. Grund für die Verhaftung war wohl das Nichteinhalten einer einstweiligen Verfügung. Laut der Juristen werde das aber als sogenannte Dienstangelegenheit gehandelt, weshalb Marius in diesem speziellen Fall nicht vor Gericht muss – das Urteil eines Richters kommt schriftlich.

Der eigentliche Prozess gegen Marius soll durch die Verhaftung allerdings nicht behindert werden, sondern planmäßig stattfinden. Der abtrünnige Royal-Spross muss sich hier wegen schwerwiegender Vorwürfe wie unter anderem Körperverletzung, sexueller Belästigung, Vergewaltigung und Drogentransport verantworten. Viele der Anklagepunkte werden durch Aussagen seiner Ex-Freundinnen gestützt. Laut der Staatsanwaltschaft sei die Beweislage erdrückend, weshalb man sich sicher sei, den Prozess zu gewinnen. Der Anwalt Patrick Lundevall-Unger betonte vergangene Woche gegenüber Bild, dass die Anschuldigungen "erschütternd" seien und er überrascht sei, dass Marius bis Prozessbeginn überhaupt frei sein durfte.

Imago Prinzessin Mette-Marit und Marius Borg Høiby bei der Jubiläums-Garden-Party in Trondheim 2016

Imago Marius Borg Høiby bei der Gartenparty zum 25-jährigen Thronjubiläum von König Harald in Trondheim 2016

