Laut Ex ist Ariel außerhalb des Dschungels "noch extremer"

Während Ariel derzeit im Dschungelcamp die Gemüter erhitzt, hat sich ihr Ex-Partner Giuliano Lorenzo Hediger in der Sendung "Ich bin ein Star – die Stunde danach" zu ihrem Verhalten geäußert. Der Reality-TV-Star gab an, Ariel im Camp genauso zu erleben, wie er sie kennt. Besonders in ihren provokativen Aktionen erkenne er ihre typische Art wieder. "Sie provoziert extrem und will immer das Schlimmste aus jemandem rausholen", meint Giuliano. Auch gegenüber anderen Kandidaten wie Gil Ofarim (43) lasse Ariel nicht locker. Dabei falle ihr Verhalten oft respektlos aus, wie Giuliano betonte: "Ich würde ihr raten, dass sie schon direkt und ehrlich sein kann, aber mit Niveau und nicht so respektlos. Draußen ist sie noch extremer, deshalb habe ich nichts anderes erwartet."

Außerdem betont der Schweizer: "Ich muss sagen, Ariel ist ziemlich drüber. Sie muss sich da echt zurückhalten. Das sind alles gestandene erwachsene Menschen, sie gräbt zu tief bei Dingen, die sie nichts angehen." Obwohl er ihr Verhalten teilweise kritisiert, sieht Giuliano durchaus Potenzial bei Ariel. Er rät ihr, sich weniger auf andere zu fokussieren und stattdessen bei sich selbst zu bleiben: "Sie soll bei sich bleiben und ihr Leben erzählen." Trotz der Provokationen und ihrer streitlustigen Art traut er ihr überraschenderweise den Einzug ins Finale zu. Für Ariel oder einen anderen Kandidaten möchte er jedoch keine Anrufe tätigen: "Ich rufe für niemanden an."

Schon vor dem Start der Dschungelcamp-Ausstrahlung war das angespannte Verhältnis zwischen Giuliano und Ariel ein Thema. Ariel durfte ihre gemeinsame Tochter nicht mit nach Australien nehmen. Auf Instagram hatte die Influencerin ihren Fans erklärt, dass das Mädchen während des Drehs bei ihrer Großmutter geblieben sei, weil ihr für die Reise eine Zustimmung gefehlt habe. "Ich bin eigentlich komplett 24/7 alleinerziehend und trage die Verantwortung, aber wenn es um solche Entscheidungen geht, muss ich mir Einverständnis einholen", erklärte Ariel enttäuscht. Zwar versicherte sie, dass ihre Tochter sich bei der Großmutter wohlfühle, zeigte jedoch auch Frust über die schwierige Kommunikation mit Giuliano. "Da stehen gewisse Egos noch im Wege", sagte sie mit Blick auf die fehlende Zustimmung.

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger mit seiner Ex Ariel und der gemeinsamen Tochter, Juni 2025

Instagram / _ariel__61 Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel im Jahr 2024

RTL Ariel im Dschungelcamp, 2026