Sonja Zietlow & ihr Mann haben strikte Dschungelcamp-Regeln

Sonja Zietlow (57) und ihr Ehemann Jens-Oliver Haas halten im Dschungelcamp strikte Distanz – und das ganz bewusst. Während der laufenden RTL-Show in Australien sehen sie sich ausschließlich am Set, schlafen in getrennten Wohnungen und arbeiten in getrennten Schichten. "Wir sind Kollegen im Camp, gekuschelt wird erst nach dem Finale", sagt Sonja im Bild-Interview. Jens-Oliver ist seit Beginn als Chefautor dabei und nennt den Dschungel "die größte Konstante in unserem Leben". Wer hier Sprüche hört, bekommt also oft Zeilen aus seiner Feder serviert – Sonja liefert sie vor der Kamera, er strukturiert sie im Hintergrund.

Hinter den Kulissen ist die Rollenaufteilung klar: Sonja moderiert seit 19 Staffeln – zuerst Seite an Seite mit Dirk Bach (†51), später mit Daniel Hartwich (47), heute mit Jan Köppen (42). Jens-Oliver verantwortet die pointierten Moderationen und die Sticheleien, unterstützt von einem Autorenteam. Selbst Dr. Bob (76) bekommt zeitweise seine Stimme. Für die beiden ist die Trennung von Job und Privatleben während der Dreharbeiten Regel Nummer eins. "Wir schlafen in getrennten Wohnungen, wir haben getrennte Schichten, wir sehen uns nur am Set", betont Sonja gegenüber dem Blatt. Für Haas begann dieses Arbeits- und Liebesmodell schon früh: Seit über zwei Jahrzehnten formen sie die Show gemeinsam – sie sichtbar für Millionen, er als Architekt der Pointen.

Im Bild-Interview sprachen Sonja und ihr Ehemann zudem offen über ihren unkonventionellen Heiratsantrag. Die Moderatorin berichtete lachend: "Der Heiratsantrag war im Treppenhaus." Jens-Oliver widersprach direkt und stellte klar: "Der war im Flur." Am Ende einigten sich die beiden charmant auf: "Im Flur, mit der Tür offen zum Treppenhaus." Von Romantik im klassischen Sinne fehlte jede Spur, denn Jens-Oliver stand ganz bodenständig in Socken da und überreichte Sonja einfach einen Ring – ohne die berühmte Frage zu stellen. Sonja fragte direkt nach: "Ja, ist das jetzt ein Heiratsantrag oder was?" und bekam prompt die Antwort: "Ja, wenn du willst, gerne!" Für Sonja war sofort klar: "Zack. Gleich Nägel mit Köpfen gemacht." Von großem Tamtam hielten die beiden schon damals nichts – ihre ehrliche Art zog sich auch durch diesen wichtigen Moment.

Anzeige Anzeige

Imago Sonja Zietlow und Jens Oliver Haas beim Sommerfest des Eagles Golf Club e.V., Juli 2016

Anzeige Anzeige

RTL Dr. Bob, Dschungelcamp-Arzt

Anzeige Anzeige

Getty Images Jens Oliver Haas und Sonja Zietlow