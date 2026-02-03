Neues Sport-Abenteuer: Amy Slaton stürzt beim Bungee-Fitness

Realitystar Amy Slaton wagt den Sprung ins Bungee-Fitness – und landet unsanft auf dem Boden. In einem Clip, der People vorliegt, ist zu sehen, wie die "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg"-Bekanntheit gemeinsam mit ihren Schwestern Misty und Amanda, Schwägerin Brittany und ihrer Trauzeugin Lee Lee in einem Studio antritt, um sich für ihren großen Tag in Form zu bringen. Doch schon beim Einstieg in den Sicherheitsgurt hat Amy zu kämpfen: Ihre überschüssige Haut rutscht in den Gurt, nichts sitzt richtig, sie wirkt sichtlich unwohl. Als der Kurs dann startet und die Frauen mit dem Bungee-Seil nach vorne und wieder zurücklaufen sollen, passiert es direkt beim ersten Versuch: Amy wird nach hinten gerissen und knallt hart auf den Po.

Amy spricht offen über die Hürden nach ihrer großen Abnahme: Nach einer Gewichtsreduktionsoperation im Jahr 2019 hat sie fast 90 Kilo verloren und kämpft nun mit den Folgen an der Haut. "Diese Gurte sind nicht für Menschen mit überschüssiger Haut gemacht", erklärt die TV-Persönlichkeit in einem Einspieler und beschreibt, wie sich Hautfalten zwischen Riemen und Bein schieben. Die Trainerin kündigt das Anlaufen im Bungee als "den spaßigsten Teil" an und warnt: Wer nicht aktiv rückwärts laufe, werde nach hinten gezogen. Genau das passiert – Misty sagt später: "Ich habe es gespürt, als sie aufschlug, der Boden hat gewackelt." Amy nimmt es mit Humor und beschreibt das Gefühl wie "ein Gummiband, das mich am Hintern zurückzieht".

Abseits der Sturz-Panne zeigt sich die Mutter zweier Kinder entschlossen, an ihrer Fitness zu arbeiten – auch mit Selbstironie. "In letzter Zeit läuft es richtig gut mit der Abnahme", sagt die Reality-TV-Darstellerin und witzelt, man könne schon "ein Sixpack" sehen, nur sei es "eher ein kleines Fass". Persönliche Meilensteine motivieren sie immer wieder: Schon früher freute sie sich darüber, nach Gewichtsverlust Dinge auszuprobieren, die lange unerreichbar schienen, etwa modische Stücke, die besseres Gleichgewicht erfordern.

Instagram / amyslaton_halterman Amy Slaton, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / amyslaton_halterman Amy Slaton, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / amyslaton_halterman Amy Slaton mit ihrem Partner Brian, September 2025