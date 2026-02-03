"Angewidert": Rebecca Ries wütet über ihren Ex-Partner Gök

Rebecca Ries lässt auf Instagram ihrem Frust freien Lauf – und zwar mit deutlichen Worten. In mehreren Story-Sequenzen schimpft die Social-Media-Bekanntheit über Väter, die auf Snapchat mit "kleinen Mädels" schreiben würden. Sie spricht von Ekel, Enttäuschung und Lügen, ohne zunächst einen Namen zu nennen. Die Wortwahl und der Zeitpunkt lassen jedoch wenig Zweifel daran, dass ihr Ex-Partner Göktug Göker gemeint ist. Die Influencerin schreibt unter anderem: "Während eine Mama alleinerziehend ist, darf der Vater auf einer App seinen Schw*** anbieten, wie auf einer Kirmes die Currywurst?" Sie legt nach, sie sei "angewidert, sauer, enttäuscht, sprachlos" und kritisiert Männer, die ihren Snapchat-Account mit 30 noch in Instagram verlinken. Außerdem berichtet sie: Vor kurzem habe sie noch Rosen zum Geburtstag bekommen, "paar Tage später will man Nudes und 'was Lockeres' mit anderen Frauen."

Kurz darauf meldet sich Gök selbst – und bestätigt mit seiner Reaktion, dass die Vorwürfe an ihn gerichtet sind. In seiner Instagram-Story erklärt der Reality-TV-Star: "Zu den aktuellen Anschuldigungen möchte ich mich im Moment nicht inhaltlich äußern. Ich finde die Situation insgesamt sehr traurig, vor allem, weil wir ein gemeinsames Kind haben und mir der Kontakt derzeit wieder nicht gewährleistet wird", schreibt er. Das belaste ihn sehr. Er kündigt zugleich an, irgendwann mehr sagen zu wollen: "Ich würde euch so gerne alles erzählen. Sobald die Zeit gekommen ist, werdet ihr die Wahrheit erfahren. Mehr werde ich mich dazu nicht äußern." Details zu den konkreten Anschuldigungen liefert er nicht. Auch Rebecca bleibt inhaltlich bei Andeutungen.

Die Geschichte der beiden sorgt schon seit geraumer Zeit für Schlagzeilen. Rebecca hatte erst kürzlich betont, dass die Bedürfnisse ihres Kindes im Mittelpunkt stehen und dies auch der Grund für gemeinsame Entscheidungen sei, wie etwa eine Reise nach Istanbul. Trotzdem ist das Verhältnis zwischen den ehemaligen Partnern offenkundig angespannt, wie der erneute Schlagabtausch deutlich macht. Rebecca, die als Social-Media-Star eine große Reichweite besitzt, und Göktug, der durch Reality-TV bekannt wurde, standen bereits vorher regelmäßig im Fokus der Öffentlichkeit, was ihre private Beziehung nicht einfacher gemacht haben dürfte.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, TV-Bekanntheit

Instagram / goektugoeker Göktug Göker, Januar 2025

Instagram / goektugoeker Rebecca Ries und Göktug Göker mit Malik am Vatertag 2025

