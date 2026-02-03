Kilian Kerner zieht Modenschau trotz Bandscheibenriss durch

Kilian Kerner hat seine Show auf der Berlin Fashion Week durchgezogen – trotz eines akuten Bandscheibenrisses und tagelangem Kampf gegen Schmerzen. Vor rund zwei Wochen eskalierten die Beschwerden des Designers plötzlich – und selbst der Weg im Taxi zur Fitting-Location wurde zur Tortur. "Es waren 40 Minuten eine Höllenqual, in diesem Auto zu sein", sagte Kilian im Gespräch mit Promiflash. Vor neun Wochen hatte alles begonnen, zunächst mit dem Verdacht auf eine Entzündung, später zeigte das MRT einen Anriss. Trotzdem hielt er an seiner Präsentation fest, stützte sich auf sein Team und arbeitete mit Ärzten und Physiotherapeuten zusammen, um die Kollektion rechtzeitig auf den Laufsteg zu bringen.

Im Interview schilderte der 46-Jährige die zähen Wochen vor der Show: falsche Medikamente zu Beginn, dann die Diagnose, danach starke Präparate, die ihn kaum fokussieren ließen. "Ich habe immer nur so zwei Stunden am Tag Konzentration gehabt", erklärte er. Das verlängerte den Endspurt an der Kollektion deutlich. Als die Schmerzen vor zwei Wochen erneut zunahmen, rückte ein Notfallplan in den Vordergrund: Ärzte kamen täglich, passten die Therapie an, spritzten Betäubungsmittel und Cortison direkt an die verletzte Stelle – zunächst ohne durchschlagenden Effekt. Erst kurz vor der Schau konnte er mit betäubtem Rücken weitermachen. Gestern folgte ein weiteres MRT, das klären soll, wie es medizinisch weitergeht und welche Schritte als Nächstes anstehen.

Abseits des gesundheitlichen Ausnahmezustands ist Kilian seit Jahren eine feste Größe in der deutschen Mode. Vor einem Jahr verriet Kilian, dass er damals schon zahlreiche internationale Stars mit seinen Entwürfen begeistern konnte. So kleidete der Modemacher neben deutschen Promis auch Hollywood-Größen wie Gwen Stefani (56), Ashley Park (34), Heidi Klum (52) und Jennifer Lopez (56) ein. Dennoch gab es für ihn noch einige Namen auf seiner Wunschliste. Im Gespräch mit Promiflash sagte der Designer damals: "Harry Styles. Lady Gaga fände ich auch cool. Benson Boone finde ich auch super." Am meisten aber träumte er von Justin Bieber als Kundschaft. "Ich liebe diesen Jungen", schwärmte er.

Getty Images Kilian Kerner bei der Berlin Fashion Week 2026

Hein Hartmann / Future Image Kilian Kerner im Juni 2023 in Hamburg

Getty Images Kilian Kerner, Juli 2024