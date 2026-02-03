Kein Paar vor Temptation? Jana-Maria Herz reagiert im Netz

Im Dschungelcamp plaudert Umut Tekin (28) aktuell ganz ungeniert über seine Reality-Vergangenheit – und entfacht damit neuen Zoff mit Ex-Freundin Jana-Maria Herz (34). Vor den Kameras erzählt der TV-Star, er sei vor den Dreharbeiten zu Temptation Island VIP gar nicht mehr mit Jana-Maria zusammen gewesen und habe die Teilnahme vor allem wegen der Gage zugesagt. Die angebliche Trennung soll also schon vor dem Liebesexperiment stattgefunden haben, während er sich im Format dann neu verknallte. Nun lässt Jana-Maria das so nicht stehen und meldet sich deutlich im Netz zu Wort.

"Ich habe das Geld gebraucht, um viele Sachen zu begleichen, vor allem Miete. Als Altenpfleger verdienst du sehr wenig", hatte Umut im Camp gegenüber Eva Benetatou (33) gesagt. In ihrer Instagram-Story richtet sich Jana-Maria nüchtern, aber unmissverständlich an ihre Follower. Ohne Umut beim Namen zu nennen, spielt sie klar auf seine Dschungelcamp-Beichte an und schreibt: "Ich war mit ihm zusammen, aber er wohl nicht mit mir." Mehr Worte braucht die Reality-Blondine offenbar nicht, um ihre Sicht der Dinge zu verdeutlichen. Inhaltliche Details oder eine längere Erklärung spart sie sich, doch der Konter trifft dennoch mitten in die Diskussion um die damalige Beziehungssituation. Umut ließ sich bei "Temptation Island VIP" von Emma Fernlund (25) verführen und die beiden kamen sich immer näher. Jana-Maria musste schockierende Bilder ansehen, wie Umut mit Emma flirtete und körperlich intim wurde. Beim finalen Lagerfeuer machte Jana-Maria endgültig Schluss. "Ich bin hundert Prozent Single und ich möchte den Ring auch nicht mehr haben", betonte Jana-Maria.

Umut hatte in der Vergangenheit öffentlich reflektiert, wie sehr die Zeit im TV-Format nachwirkte und dass Momente auf der Insel bis heute nachhallen. Begleitet wurde das von anhaltenden Debatten in den Kommentaren, wo Treue, Timing und Transparenz heiß diskutiert wurden. Jana-Maria, die sich auf Instagram gerne direkt an ihre Community wendet, pflegt dort seit Längerem einen offenen Umgang mit persönlichen Themen. Umut wiederum sucht häufig das Gespräch vor der Kamera oder mit Mitstreitern, wenn es um sein Liebesleben geht. Beide setzen damit auf direkte Kommunikation – nur eben auf unterschiedlichen Bühnen.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram, Instagram Reality-TV-Darsteller Jana-Maria Herz und Umut Tekin

Anzeige Anzeige

RTL Umut Tekin im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023