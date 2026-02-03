Insider packen über Lewis und Kim Ks wahre Absichten aus

Lewis Hamilton (41) und Kim Kardashian (45) sorgen erneut für Gesprächsstoff: Nach ihrem luxuriösen Wochenende im Nobel-Resort Estelle Manor in den Cotswolds wurden der Rennfahrer und die Reality-Ikone nun auch gemeinsam in Paris gesichtet. Dort tauchten sie zur Promotion der neuen Kooperation von Kims Label Skims mit Nike auf – und reisten laut Daily Mail per Privatjet gemeinsam aus Großbritannien an. Zuvor sollen Kim und Lewis in Estelle Manor ein gemeinsames Zimmer im Haupthaus bezogen, ein intimes Dinner genossen und sich bei einer Paarmassage verwöhnen lassen haben. Während die Öffentlichkeit noch rätselt, ob hier eine neue Liebe entsteht, zeichnen Insider gegenüber dem Blatt ein ganz anderes Bild von dieser Verbindung.

Denn laut den anonymen Quellen handelt es sich bei der angeblichen Romanze weniger um große Gefühle, sondern vielmehr um ein kalkuliertes Bündnis zweier Markenriesen. Die Beziehung werde "durch Privatjets, ein Fünf-Sterne-Landhotel und perfekt getimte Auftritte" inszeniert, heißt es in der Daily Mail – eher als strategisches Projekt denn als klassisches Liebesdrama. Kim, deren Milliarden-Brand Skims längst mit Stars aus Fußball, NFL, NBA und der Olympia-Welt zusammenarbeitet, erschließt sich damit eine neue Bühne: die boomende Formel 1. Lewis wiederum, der schon länger an einer Karriere fernab der Rennstrecke in Mode, Film und Popkultur feilt, bekommt durch die Unternehmerin noch mehr Zugang zur Fashion-Elite und globalem Celebrity-Glanz. Ein Insider beschreibt es als "gegenseitig nützliches Arrangement" zweier Menschen, die genau wissen, wie man Aufmerksamkeit in Reichweite und Umsatz verwandelt.

Beide bewegen sich seit Jahren in den gleichen Kreisen und begegneten sich bereits 2014 bei den GQ Men of the Year Awards, damals noch mit ihren damaligen Partnern. Kurz darauf gehörte Lewis bei Familienmomenten der Kardashians zum erweiterten Umfeld – inklusive Studio- und Festivalbesuchen. Der Rennfahrer pflegt seit langem enge Kontakte zur Modewelt, von eigenen Kollektionen bis zu großen Gala-Auftritten, während Kim ihre Sport-Agenda mit prominenten Gesichtern stetig ausbaut. Ihr Wochenend-Trip nach Estelle Manor mit diskretem Service und strikter Abschirmung passte schon zuvor in dieses Muster der kontrollierten Öffentlichkeit. Persönlich halten beide ihr Privatleben derzeit unter Verschluss – umso größer ist der Sog der Bilder, die sie gemeinsam in Szene setzen.

Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021

Getty Images Lewis Hamilton, F1-Star

Getty Images Kim Kardashian auf dem roten Teppich 2025