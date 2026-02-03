Gil entschuldigt sich im Dschungelcamp bei Leipziger Bürgern

Im Dschungelcamp spitzt sich die Trophäen-Runde weiter zu: Während die Stars auch in der heutigen Folge ihre Mini-Tiere verteilen, ergreift Stephen Dürr (51) vor der nächsten Übergabe das Wort und richtet sich direkt an Gil Ofarim (43). Der Schauspieler überreicht seinem Mitcamper das Chamäleon, allerdings nicht ohne deutliche Worte. Stephen spricht von zwei Gesichtern: dem ruhigen, angepassten Gil im Camp und dem Gil aus der Außenwelt. Er beschreibt Gil zu Beginn als anpassungsfähig und konfliktvermeidend, doch in den vergangenen Tagen habe sich das geändert – was Stephen für die Stimmung im Lager positiv bewertet. Gleichzeitig erinnert er an die Debatte um den Vorfall im Leipziger Hotel, zu dem er über sein Netzwerk Verbindungen ins betroffene Haus hat. "Das war alles sehr bedrückend", erklärt er.

Für Stephen passt das öffentliche Bild von Gil nicht zu dem Menschen, den er kennt. Schweigen sei "sehr unbefriedigend" – sein Appell: Der 43-Jährige solle nach vorn treten, einräumen, dass es "scheiße gelaufen" sei, dann könne sich die Aufregung legen. Gil nimmt die Chamäleon-Figur sichtlich nachdenklich entgegen, bedankt sich leise und zieht sich ins Dschungeltelefon zurück, um seine Botschaft zu formulieren. Dort wendet sich der Musiker ausdrücklich an die Menschen in Leipzig und Sachsen. Er stellt klar: Der Vorfall habe sich zwar in Leipzig ereignet, "hatte aber nie etwas mit der Stadt Leipzig oder dem Bundesland Sachsen zu tun". "Wenn das so rübergekommen ist, möchte ich mich bei den Bürgern von Leipzig und allen, die sich angesprochen fühlen, entschuldigen. Das tut mir leid, das wollte ich nicht", betont er.

Bereits am Vortag hatte die Trophäen-Übergabe für mächtig Wirbel im Camp gesorgt. Ariel eröffnete die Runde und gab Hardy ohne Umschweife das Faultier. Ihre Begründung war ein klarer Seitenhieb auf den Schauspieler: "Das ist ein Faultier, weil du den ganzen Tag nichts machst. Du denkst, du bist Hardy, du bist seit Jahren im Business, du hast eine Fanbase im Rücken und kannst hier einfach den ganzen Tag rumliegen." Für Lacher sorgte der Moment, als Eva sich den Esel von Samira erbat und begeistert rief, sie habe sich "schon immer einen Esel gewünscht". Doch dann eskalierte die Stimmung: Samira griff zur Schlange und überreichte dieses Tier an Eva: "Auch wenn wir hier gut klarkommen miteinander, das wird immer zwischen uns stehen. Deswegen passt die hier am besten zu dir, Eva, die Schlange."

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Stephen Dürr im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026