Matthias Mangiapane hofft auf die Dschungelkrone für Hubert

Hubert Fella (58) kämpft aktuell noch im Dschungelcamp um den Sieg und machte dabei mehrfach deutlich, dass er seinen Ehemann übertreffen möchte. Matthias Mangiapane (42), der 2018 den fünften Platz belegte, sieht den Konkurrenzgedanken jedoch gelassen. Im Gespräch mit RTL betont er, dass er sich nichts mehr wünscht, als Hubert möglichst weit vorn zu sehen: "Ich bin happy, wenn Hubert weiterkommt als ich. Er muss nicht unbedingt Platz fünf machen, mir wäre es eigentlich lieber, wenn er weiterkommen würde ins Finale oder im besten Falle die Krone mit nach Hause bringen würde."

Für den ehemaligen Sommerhaus-Bewohner steht fest, dass es zwischen ihm und seinem Ehemann keinerlei Konkurrenz gibt. Es wäre, wie er selbst sagt, "verrückt", sich mit Hubert messen zu wollen – dann würde "alles schieflaufen". Gerade in der Reality-TV-Welt, die er als gnadenlos beschreibt, sei gegenseitige Unterstützung umso wichtiger. "Es ist schlimm genug in diesem Haifischbecken, in dieser Reality-Bubble, wo wirklich jeder gegen jeden ist. Wenn ich das an meinem eigenen Schreibtisch auch noch hätte oder auf dem Sofa, dann wäre irgendwas verkehrt", stellt Matthias klar.

Hubert und Matthias sind seit Jahren ein eingespieltes Team, das Reality-TV-Fans aus verschiedenen Formaten kennen. Die beiden teilen nicht nur die Bühne, sondern vor allem ein Zuhause, in dem Humor und Rituale viel Platz haben. Matthias nennt seinen Mann liebevoll "Hubsi", eine kleine Alltagsgeste, die auch auf Papier Trost spendet. Wer die zwei erlebt, merkt schnell: Sie funktionieren über Zuneigung, klare Worte und das sichere Gefühl, sich im richtigen Moment anzustupsen – mal mit einem Spruch, mal mit einer Umarmung.

Wehnert, Matthias Matthias Mangiapane und Hubert Fella, Reality-TV-Stars

RTL Hubert Fella, Dschungelcamp-Kandidat 2026

Public Address Hubert Fella und Matthias Mangiapane