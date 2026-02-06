Liebesschwindel? Edith Stehfest rief wegen Neuem die Polizei

Edith Stehfest (30) erschüttert ihre Fans mit schockierenden Enthüllungen, die sie nach der Premiere von Promis unter Palmen erlebt hat. Die Reality-TV-Bekanntheit präsentierte sich dort erstmals an der Seite ihres neuen Partners Damian Beyert, doch ihr Debüt als Paar endete dramatisch. Auf Instagram schildert Edith, dass es zu einem Polizeieinsatz kam, nachdem sie aus ihrem Hotelzimmer geflüchtet sei. "In den letzten Wochen sind Dinge passiert, die mein Vertrauen, meine Privatsphäre und mein Gefühl von Sicherheit tief erschüttert haben", schrieb Edith in einem emotionalen Beitrag. Sie erhebt schwere Vorwürfe gegen Damian und spricht von einem eskalierten Streit: "Die Lage ist so eskaliert, dass ich gestern in Angst aus dem Hotelzimmer gerannt bin und es zu einem Polizeieinsatz kam. In diesem Zusammenhang sind auch juristische Themen und laufende Verfahren aufgetaucht, die ein größeres Bild ergeben."

Edith wirft ihrem Partner vor, heimlich Gespräche und intime Momente von ihr gefilmt zu haben, offenbar mit dem Ziel, sie zu erpressen. In einem von ihr veröffentlichten Video sind Sprachaufnahmen – offenbar von Damian – zu hören, in denen ein Mann Drohungen äußert. Die zweifache Mutter behauptet, Damian habe ein Doppelleben geführt und sei in Wahrheit mit einer anderen Frau liiert gewesen. Diese habe laut Edith mit ihm zusammengearbeitet, während sie ihm vertraute und fast alle gemeinsamen Rechnungen bezahlte. Auch von Beweismaterial sei die Rede, das auf seine mutmaßlichen Absichten hinweist. Edith schrieb weiter, dass sie unter Schock stehe und die Ereignisse wie einen "schlimmen Fiebertraum" empfinde. In ihrem Beitrag setzt sie die #scam und #drohung. Ihre Community zeigt sich schockiert von der Enthüllung.

Noch auf der Premiere vor wenigen Tagen kam Edith aus dem Schwärmen über Damian kaum heraus. Die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin berichtete, dass sie Damian in einem Club kennengelernt habe, in dem er als Türsteher arbeitet. Ihren ersten Kuss im Club beschrieb sie so: "Das hat ungefähr fünf Minuten oder zehn Minuten gedauert." Für Edith war das eine ganz neue Erfahrung. Sie erzählte: "Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben im Club geknutscht und dann sogar jemanden mit nach Hause genommen." Die Nacht mit Damian habe für sie alles verändert. Sie erklärte: "Seitdem spüre ich ein Gefühl von Sicherheit und Struktur oder etwas, auf das ich mich verlassen kann. Das hat sehr, sehr, sehr lange gefehlt."

Anzeige Anzeige

Imago Edith Stehfest und Damian Beyert bei der Premiere von "Promis unter Palmen", Februar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Edith Stehfest und Damian Beyert bei der Premiere von "Promis unter Palmen"

Anzeige Anzeige