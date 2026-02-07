Er ist im Finale: Gil Ofarim spaltet die Meinungen der Fans

Seit heute Abend ist es offiziell: Gil Ofarim (43) hat sich seinen Platz im Finale des aktuellen Dschungelcamps gesichert. Der Sänger kämpfte sich in den vergangenen Tagen durch harte Prüfungen und den Alltag im Camp – doch ausgerechnet kurz vor dem großen Showdown sorgt er für die lauteste Debatte der Staffel. Während Gil weiter um die Krone kämpft, entbrennt auf Instagram eine hitzige Diskussion über seinen Verbleib in der Show. Besonders der Auszug von Mitcamperin Simone Ballack (49) sorgt für Frust bei vielen Zuschauern, die ihren Ärger unter den Posts des Formats abladen. Zwischen wütenden Kommentaren, verwirrten Nachfragen und ersten Krönungsphantasien rund um Gil wird klar: Selten hat ein Finaleinzug die Fans so gespalten.

In den Kommentarspalten wird deutlich, wie sehr Gil polarisiert. "Ganz ehrlich? Ich kapiere es nicht! Simone raus? Gil drin?", schreibt ein Nutzer unter einem Beitrag des Formats und fragt: "Wo sind denn alle, die sich aufgeregt haben, dass er da teilnimmt?" Andere legen noch nach: "Unfassbar, dass Menschen für Gil anrufen und somit Geld in ihn investieren. Gute Besserung wünsche ich diesen Menschen." Mehrere User zweifeln offen das Ergebnis an: "Wenn Gil gewinnt, ist ganz klar, dass hier einiges nicht stimmt. Sorry, not sorry" und "Absolut nicht nachvollziehbar, dieses Finale." Auch moralische Appelle sind zu lesen: "Deutschland, was ist nur falsch mit dir? [...] Wo bleibt eure Moral? Wo sind eure Werte?"

Doch es gibt auch die andere Seite. Einige betonen, dass er den Sieg verdient, wenn es nach seiner Leistung im Camp geht, nicht nach seiner Vergangenheit. "Jeder hat schon mal was Schlimmes gemacht", schreibt ein Fan und gratuliert ihm mit den Worten: "Glückwunsch an Gil!" Andere fordern: "Gil bitte jetzt König – was der aushalten musste, verdient Respekt!" Einige sehen jedoch auch die umstrittenen Auseinandersetzungen der letzten Wochen kritisch und verteidigen die Entscheidung, ihn ins Finale zu lassen: "Finde ich mittlerweile gut, dass Gil im Finale ist! Bei den ganzen Möchtegern-Göttern und Richtern... Warum sollte sich Gil entschuldigen? Wie gaga ist dieser Gedanke!" Ein Fan bringt es schließlich auf den Punkt: "Das G in Gil steht für Gewinner."

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp-Kandidat 2026